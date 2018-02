Szívrohamot kapott Néma Bob

Kevin Smith a kórházból küldött Twitter-üzenetet. Mint írta, elég súlyos volt a helyzet, az életmentő beavatkozás során egyik teljesen elzáródott artériáját kellett felszabadítani.

A Stop-Shop és a Képtelen képregény rendezője, Néma Bob alakítója, erről Twitter-üzenetben értesítette a követőit, egy szelfit is mellékelve.

A deadline.com értesülése szerint a színész-rendező-komikus éppen egy új stand-up kiadás felvételén dolgozott vasárnap Glendale-ben, két fellépése közül azonban az este kilencre meghirdetett előadást már nem tudta megtartani.

A Twitter-képen kórházi ingben és csövekkel körülvéve fekszik, de azzal fejezte be üzenetét, hogy nem sok híja volt ugyan, ám még mindig él.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 26, 2018

Smith jelenleg az AMC-nél készülő Comic Book Man című hétévados realitysorozaton dolgozik producerként, és szerepel is a szériában, amelyben barátaival beszélget képregényekről. Tavaly James Franco The Disaster Artist című filmjében is megjelent önmagát alakítva.

A 47 éves Smith legutóbbi Facebook-bejegyzésében már hosszabban foglalkozik halandóságával. „A végtelenbe révedtem, és rájöttem, hogy viszonylag elégedett vagyok” – fogalmazott, hozzátéve, hogy igazából nem keseredett el, és kibékülne vele, ha így kellene elmennie.

Számos sztár sietett válaszolni kórházi posztjára, mások mellett Chris Pratt (Jurassic World) azt írta, hogy a Stop-Shop óta nagyon kedveli, és imádkozik érte.

Praying for you. I will continue to. You inspired me with Clerks when I was a senior HS. I’m tagging my Lb/rb football coach who showed me the movie cause he believed in me and knew I’d be inspired. @hodge1916 🙏♥️🙏 https://t.co/syB7BiQaoY — chris pratt (@prattprattpratt) February 26, 2018

Barátja, Tom Arnold, A Yoga Hosers című filmjében szereplő Lily-Rose Depp, valamint Jack Osbourne is jókívánságait küldte Smithnek.

Hey @ThatKevinSmith just sending you some love. Speedy recovery my man. — Jack Osbourne (@JackOsbourne) February 26, 2018

