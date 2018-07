Schwarzenegger Komáromban forgat

A volt Nokia-gyárban rendezkedett be az új Terminátor-film stábja.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az már korábban kiderült, hogy Magyarországon is forgatják majd a Terminátort, most pedig úgy fest, Jennifer Lawrence után újabb világsztár érkezik Komárom-Esztergom megyébe is, méghozzá Arnold Schwarzenegger – adja hírül a Kemma.hu.

A portál sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja: korábban arról szóltak a hírek, hogy a Terminátor hatodik részét a fővárosban forgatják majd, azonban a legfrissebb hírek szerint a stáb Komáromban, a volt Nokia-gyárban rendezkedett be, és itt kezdenek dolgozni a napokban, jövő héten pedig az amerikai filmsztár is csatlakozik hozzájuk.

Az új Terminátor-film a Terminátor 2 – Az ítélet napja folytatása lesz, így szerepel majd benne Linda Hamilton is, aki Sarah Connort alakította.

Borítókép: Arnold Schwarzenegger. Forrás: Starpix/APA-PictureDesk via AFP