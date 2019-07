Rekordszámú jelölést kapott a Trónok harca

Az idén befejeződött drámasorozat ezzel megelőzte a korábbi csúcstartót, az ABC televízió New York rendőrei című sorozatát, amely 1994-ben az első évadával 27 jelölést zsebelt be.

Rekordszámú, 32 jelölést kapott a legrangosabb amerikai televíziós elismerésre, az Emmy-díjra a Trónok harca című sorozat nyolcadik évada, gyártója, az HBO 137 jelöléssel jóval megelőzte a 117 jelölést kapó Netflixet.

Az idén befejeződött drámasorozat ezzel megelőzte a korábbi csúcstartót, az ABC televízió New York rendőrei című sorozatát, amely 1994-ben az első évadával 27 jelölést zsebelt be.

Ha a Trónok harcának sikerül negyedszer is megszereznie a legjobb drámasorozatnak járó Emmy-díjat, akkor csatlakozni fog a Zsarublues, az L.A. Law, Az elnök emberei és a Mad Men – Reklámőrültek című sorozatokhoz, amelyek a legtöbb, négy-négy Emmy-díjat kaptak ebben a kategóriában.

A fantasyszériának idén a Better Call Saul, a Bodyguard, a Megszállottak viadala, az Ozark, a Póz, a Succession és a Rólunk szól című drámasorozatokkal kell összemérnie erejét, míg a vígjátékszériák mezőnyében a Barry, a Fleabag, A jó hely, a The Marvelous Mrs. Maisel, a Russian Doll, a Schitt’s Creek és Az alelnök csap össze.

A korlátozott epizódszámú sorozatok közül a Csernobil, a Szökés Dannemorából, a Fosse/Verdon, az Éles tárgyak és a When They See Us esélyes a díjra.

A vígjátéksorozatok legjobb színészi mezőnyébe Anthony Anderson (Feketék Fehéren), Don Cheadle (Fekete hétfő), Ted Danson (A jó hely), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry) és Eugene Levy (Schitt’s Creek) jutott be.

A színésznői jelöléseket pedig Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Julia Louis-Dreyfus (Az alelnök), Natasha Lyonne (Russian Doll), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), valamint Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) kapta.

A drámasorozatok színészi Emmyjére Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (Rólunk szól), Kit Harington (Trónok harca), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Billy Porter (Póz) és Milo Ventimiglia (Rólunk szól) esélyes. A színésznők közül Emilia Clarke (Trónok harca), Jodie Comer (Megszállottak viadala), Viola Davis (Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot?), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (Rólunk szól), Sandra Oh (Megszállottak viadala) és Robin Wright (Kártyavár) kaphat elismerést.

Az Emmy-díjakat szeptember 22-én adják át Los Angelesben.