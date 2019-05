Rapperként próbálta ki magát Arnold Schwarzenegger

A dal nem másról szól, mint a 71 éves színész karrierjéről, így a felkérés kézenfekvő volt, annak elfogadása pedig egyértelmű, legalábbis Schwarzi szerint.

Arnold Schwarzenegger 71 éves, de még most is feszegeti a határait. A sztár új területen próbálta ki magát, rapperként működik ugyanis közre az osztrák énekes, Andreas Gabalier dalában, mely arról szól, hogy kövessük az álmainkat – számolt be róla a People magazin alapján a hirado.hu.

A motivációs sláger a “Pump It Up” címet viseli, és Schwarzi legendás karrierjét énekli meg, így kézenfekvő volt, hogy Gabalier felkérje Arnoldot a közreműködésre, aki nem mondott nemet.

“Aki mer az nyer, nem akarom hallani, hogy lehetetlen megtenni, mindig van nyereség. A nevem Arnold Schwarzenegger és visszatérek!” – utal a szöveg a Terminátor legendás mondatára.

Schwarzenegger Golden Globe-díjas színészként, Mr. Olympiaként, és Kalifornia 38. kormányzójaként elképesztő karriert tudhat magának, s bár úgy tűnik, hogy nincs olyan, amihez Arnie nem ért, a rappelést talán jobb ha meghagyja a profiknak.