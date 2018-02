Örülhetnek a Joe Bonamassa-rajongók (videó)

2013-ban egy gitárt is elneveztek róla: az egyik legnagyobb gitárgyártó, a Gibson Guitars.

Újra Budapesten lép fel Joe Bonamassa, napjaink egyik legnagyobbra tartott amerikai blues-rock gitárosa. A zenész és csapata június 14-én a Budapest Parkban koncertezik.

Joe Bonamassa a koncert idején még csak 41 éves lesz, de negyedszázados karriert tudhat maga mögött. Már hatévesen el tudta játszani Jimi Hendrix Voodoo Child című klasszikusát, és alig volt 12, amikor B.B. King előtt lépett fel.

Évekkel később a rockvilág nagyjainak utódait tömörítő együttesben kapott szerepet: a Bloodline elnevezésű csapatban a ifjabbik Berry Oakley, Miles Davis fia, Erin és a Doors-gitáros Robby Krieger gyermeke, Waylon társaságában zenélt.

Nemcsak kiemelkedő zenei tudásának és érzelemdús, eleven gitárjátékának köszönheti sikereit, hanem rendkívüli munkabíró képességének: 2000 óta tizenkét szólóalbumot, tizenöt koncertlemezt és ugyanannyi koncert DVD-t adott ki.

2009-ben koncertje megtöltötte Nagy-Britannia legrangosabb hangversenytermét, a Royal Albert Hallt, 2012-ben az Egyesült Államok két gitáros magazinja, a Guitar Player és a Guitar World olvasói is a világ legjobb blues gitárosának választották.

2013-ban egy gitárt is elneveztek róla: az egyik legnagyobb gitárgyártó, a Gibson Guitars Gibson Joe Bonamassa Les Paul Standard néven gyártott le egy limitált példányszámú, 400 darabos sorozatot, amely Joe első számú gitárjának jellemzői alapján készült.

Legutóbbi stúdiólemeze, a Blues of Desperation 2016-ban jelent meg, tavaly 12 Tracks from Joe Bonamassa címmel legjobb dalaiból ingyenesen letölthető válogatást tett közzé a neten, idén januárban pedig Beth Hart énekesnővel közös albummal jelentkezett Black Coffee címmel.

Júniusi budapesti koncertjén valószínűleg legismertebb albumairól is játszik dalokat, így a Sloe Gin, a Dust Bowl, a Black Rock, a The Ballad of John Henry és Driving Towards The Daylight egy-egy tétele is előkerülhet.

Zenekarában Reese Wynans billentyűs hangszereken, Michael Rhodes basszusgitáron, Lee Thornburg trombitán, Paulie Cerra szaxofonon, Anton Fig pedig dobon játszik.

Joe Bonamassa öt évvel ezelőtt a Budapest Kongresszusi Központban adott koncertet.