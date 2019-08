Nem aprózta el a nyaralást Katalin és Vilmos

A mesés Mustique szigetén töltöttek el két hetet. Itt nincs hotel, csak száz villa, melyekben kizárólag szupergazdagok pihennek.

A nyár közepén még a királyi családok tagjai is megpihennek. Katalinnak és Vilmosnak azonban nem könnyű nyaralóhelyet választani. A gye­rekekkel, testőrökkel, kiszolgálószemélyzettel ugyanis nem egyszerű utazni és szállást találni. Figyelembe kell venni a rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket is, ami nem elhanyagolható körülmény a trónörökös és családja életében. Így esett a választás a meseszép Mustique nevű karibi szigetre, ahová sima földi halandó be sem teheti a lábát, és ahol még mindig II. Erzsébet az uralkodó. Itt nincsenek szállodák, kizárólag magánvillák, többek kö­zött Mick Jaggernek és Tommy Hilfigernek is van itt ingatlanja – írja a Bors.

A hercegi pár az újonnan épült Villa Antilles nevű magánnyaralót bé­relte ki, melyhez az elképesztő óceáni panoráma mellett egy tizennyolc méteres kültéri, feszített víztükrű medence is tartozik. A házban öt hálószoba van, és – talán mondani sem kell – komornyik is tartozik hozzá. A teljes ellátás magában foglalta a friss tengeri élőlényekben és gyümölcsökben bővelkedő étkezéseket is.

Az épület egy hétre potom 27 ezer angol fontba, vagyis 10 millió forintba kerül, az ár pedig az angol lapok tanulsága szerint igencsak kiverte a biztosítékot az alattvalóknál. Sokan azzal vádolták Vilmosékat, hogy két kézzel szórják az állam pénzét. Mások viszont azzal érveltek, hogy a hercegi pár és gyermekeik utazását Katalin szülei (Carole és Mike) fizették saját vagyonukból. Ők egyébként elkí­sérték erre a vakációra lányuk családját. Ráadásul az érvek szerint a szigeten sokkal kevesebbet kellett költeni biztonsági intézkedésekre, mint máshol, vagyis tulajdonképpen ez a luxusutazás megérte az árát.

Borítókép: Katalin és Vilmos egy szingapúri látogatáson