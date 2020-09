Negyedmillió dollárral segítette az erdőtüzek áldozatait a Metallica

A pénzt a zenekar saját szervezete, az All Within My Hands alapítvány osztja szét.

Negyedmillió dollárral (78 millió forinttal) támogatja a Metallica az Egyesült Államok nyugati partvidékén tomboló erdőtüzek áldozatait és a mentésben segítőket. A pénzt öt szervezet kapja, melyek az érintetteket támogatják a lángoktól sújtott nyugati-parti területeken. A kaliforniai rockzenészek Twitter-oldalukon számoltak be az adományról, mely három kaliforniai székhelyű, valamint egy Oregon és egy Washington állami szervezethez kerül. Ez a negyedik év, hogy erdőtüzek miatt indítanak segélyakciókat – közölte a Metallica. A pénzt a zenekar saját, 2017-ben indított szervezete, az All Within My Hands alapítvány osztja szét, mely világszerte több jótékony program során támogatja a közösségeket. Az Egyesült Államok nyugati partvidékén augusztus közepe óta tucatnyi tűz tombol, melyek miatt legalább 29 ember meghalt és több ezer épület megsérült. A katasztrófa több mint 15 ezer négyzetkilométernyi területet érintett. Borítókép: James Hetfield, a Metallica frontembere egy 2019-es koncerten