Most már hivatalosan is Robert Pattinson az új Batman

Ráadásul a tervek szerinti trilógia a világ legjobb detektíveként fogja bemutatni a denevérembert.

Már eddig is készpénzként kezelték a filmes portálok, most azonban a következő Batman-film rendezője hivatalosan is bejelentette, kit választott a stúdióval karöltve Ben Affleck utódjának. Az, hogy a Twilight vámpírja, Robert Pattinson az új denevérember, megosztó döntés, a Dailymail friss híre pedig, miszerint Matt Reeves trilógiát tervez a színésszel, csak még inkább felkorbácsolta az indulatokat.

A rendező néhány hónapja mesélt a történetről, mely szerint a következő filmek sokkal inkább a detektív módba kapcsoló Bruce Wayne-ről szólnának, melyhez bőven adnak alapanyagot a képregények.

“Bruce Wayne-nek kellene lennie a világ legjobb detektívének, amit a filmek nem reprezentálnak megfelelően” – nyilatkozta Reeves.

Ahogy korábban a hirado.hu is beszámolt, a szerepért fej-fej mellett küzdött Pattinson és Nicholas Hoult, a tesztfelvételek után azonban gyorsan eldőlt, ki a legmegfelelőbb a szerepre.