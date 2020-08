Most belehallgathat az új szimfonikus Metallica koncertlemezbe (videó)

A zenekar előző, hasonló produkciója még 1999-ben jelent meg, így bő két évtizeddel később újra csemegéhez juthatnak a Metallica-rajongók.

A nem annyira fantáziadús S&M2 címet kapta a világ legismertebb metalbandájának, a Metallicának új koncertlemeze/dvd-je, mely augusztus 28-án fog megjelenni – írja a hirado.hu.

Most kikerült róla az előzetes, ami a Hardwired…to Self Destruct lemez egyik dalához, a Moth to the Flame-hez készült, és melynek rögzítése a tavaly szeptemberi dupla San Francisco-i bulijukon készült.

Az előző, S&M névre keresztelt hasonló produkció még 1999-ben jelent meg, így bő két évtizeddel később újra csemegéhez juthatnak azok a Metallica-rajongók, akik nyitottak voltak korábban is a komolyzenei kollaborálásra.

Az albumról már korábban bemutatták a Nothing Else Matters és a All Within My Hands átdolgozását. A végső produktum a kiadó tervei szerint digitális letöltés, 4-lemezes vinyl, 2 CD-s, dvd és blu-ray verzióban is piacra kerül, sőt lesz egy limitált box is, melyben a vinyl lemezek színesek lesznek.