Markáns nyitónapok Velencében

A tavalyinál is erősebb az idei, 76. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál felhozatala.

A héten nyitotta meg a kapuit Velencében a 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a világ legrégebben indult filmes mustrája. Az utóbbi években az Oscar-verseny utolsó európai állomásának számít a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, így nem csoda, hogy idén is számos hollywoodi alkotás kapott helyet a 21 filmet számláló versenyprogramban – olvasható a Hajdú-bihari Napló szombati számában. Cannes­-ban elsősorban az Arany Pálma tartja izgalomban a szaksajtót, a velencei szárnyas oroszlánok sorsa azonban kevesebb érdeklődést generál, mivel itt a filmek kapcsán már sokkal inkább a várható Oscar-jelölésekről folyik a diskurzus, és nem is teljesen alaptalanul, elég csak a tavalyi fesztiválkedvencek, a Csillag születik hét vagy A kedvenc tíz jelölésére gondolnunk.

Méltó alkotással nyitott

A rutinos fesztiválozók aligha fűznek vérmes reményeket a nyitófilmekhez, melyek leginkább a jó hangulatról, valamint a megnyitóra felsorakoztatott sztárokról hivatottak gondoskodni, de csak ritkán maradnak emlékezetesek a fesztivál befejeztével. Idén azonban Velencének sikerült az ígéretes versenyprogramhoz méltó alkotással nyitnia, ami garantáltan velünk marad a fesztivál végeztével is. A tokiói születésű Hirokazu Kore-eda első francia nyelvű vállalkozása, Az igazság (La vérité) sziporkázóan szellemes reflexió arra, hogy egyes sztárok mi mindent hajlandók feláldozni a siker oltárán, mit sem törődve legközelebbi hozzátartozóikkal. Az igazságot a remekül megírt forgatókönyv mellett a francia filmgyártás nagyasszonyának, Catherine Deneuve-nek és nem kevésbé népszerű honfitársnőjének, Juliette Binoche-nak a jutalomjátéka teszi felejthetetlenné.

Sorakoznak Almodóvarhoz

Az erős kezdés nem állt meg a nyitófilmnél. Az idei 21 versenyfilm közül rögtön a fesztivál elején hatalmas sikert aratott James Gray monumentális sci-fije, az Ad Astra – Út a csillagokba, Brad Pitt főszereplésével. Pitt jelenleg Tarantino Volt egyszer egy Hollywoodjában látható a hazai mozikban, de szeptember 19-től már asztronautaként is bemutatkozik Magyarországon. Pitt mélyen átélt alakítása legalább annyira említést érdemel, mint a film látványvilága és gondolatisága.

Az Ad Astra – Út a csillagokba világmegmentő missziója mögött egy ellentmondásos apa-fiú viszony húzódik, ami jó ellenpárja Az igazság című filmben látott, nem kevésbé terhelt anya-lánya kapcsolatnak. Hogy a házastársi kapcsolatok összetettsége se maradjon ki a sorból, szintén az első napokban láthattuk Noah Baumbach Marriage Story című filmjét egy válásra készülő egygyermekes fiatal párról Scarlett Johansson és Adam Driver megformálásában. A kissé hosszúra hagyott, de jól megírt és még jobban eljátszott Marriage Story azt mutatja, hová fajulhat el egy barátságosan hangvételű, közös megegyezéssel induló különválás, ha az ügyvédek veszik át az irányítást.

Az idén hetvenéves Pedro Almodóvar 1988-ban az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című filmjével járt utoljára a velencei Mostrán. Idén a fesztivál úgy döntött visszacsábítja az Antonio Banderas és Penélope Cruz felfedezőjeként számontartott spanyol sztárrendezőt a Lidóra. Almodóvar nemcsak a fesztivál életműdíját vehette át a fesztiválnak helyt adó Lido di Venezián, de szombaton mesterkurzust is tart az itt összesereglett filmrajongók azon kiváltságos csoportjának, akiknek sikerül majd bejutniuk az eseményre; az elszántabbak várhatóan már hosszú órákkal hamarabb beállnak a sorba.

Ha az időjárás is ilyen kedvező marad, és a továbbiakban is ennyire jónak bizonyul a fesztivál felhozatala, akkor a jövő héten ilyenkor talán még a tavalyinál is erősebb Mostrát zárhatunk.

Borítókép: Brad Pitt érkezik a 76. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra