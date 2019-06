Leonard Cohen szerelmeslevelei 250 millió forintért keltek el

A világhírű zeneszerző dalai múzsájának címezte az írásokat.

Az 1960-as évekből származó levelekből megismerhető Cohen és Marianne Ihlen szerelmének krónikája. Ebben az időszakban vált Cohen nehezen élő költőből sikeres és híres dalszerző-zenésszé.

A levelezést a Christie’s előzetes becsléseinek ötszöröséért vásárolták meg. Egy 1960 decemberében kelt levél, amelyben Cohen arról vall, hogy mennyire „egyedül maradt a nyelv hatalmas szótáraival”, a 10 ezer dolláros kikiáltási ár helyett 56 250 dollárért (16 millió forintért) kelt el. Az 1964-es levelet pedig, amelyben arról írt, hogy „híres vagyok, de üres”, 35 ezer dollárért (10 millió forintért) vásárolta meg egy gyűjtő.

Cohen és a norvég származású Marianne Ihlen 1960-ban egy görög szigeten találkozott. Marianne lett Cohen számos későbbi dalának, köztük a Birds on Wire és a Hey, That’s No Way to Say Goodbye ihletője.

Ihlen 82 évesen leukémiában hunyt el 2016-ban. A leveleket családja bocsátotta árverésre. A vásárlók nevét nem közölték.

Az árverésen 81 250 dollárért (23 millió forintért) kelt el egy 15-16. századi olasz bronz csengő, amely a görögországi Ídra szigetén abban a házban lógott, ahol Cohen és Marianne együtt lakott.