Lenny Kravitz is fellép a 2020-as Volton

Megérkeztek az első nevek. Van itt minden.

A Telekom VOLT Fesztivál első fellépői között tucatnyi világsztár szerepel: többek között Lenny Kravitz, Marshmello, Passenger és Yungblud. Idén először jelentős kedvezménnyel diákbérlet is vásárolható, több kemping lesz, amelyek részeként a VOLT VILLAGE fullos szolgáltatásokat ígér, az early bird jegyakcióban pedig minden megvásárolt bérlet után egy fát ültet a VOLT.

Világsztárok a VOLTon

A Telekom VOLT fesztivál idén is hozza a jól bevált receptet, mely szerint a műfajok széles, világsztárokkal dúsított tárházát vonultatja fel Sopronban, idén július 1-4 között. Az első bejelentés majd’ tucatnyi nevet számlál, benne az amerikai poprock-szupersztár, az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb előadója, Lenny Kravitz, a legnagyobb közösségi oldalon 2 milliós táborral bíró, és a legnagyobb videomegosztó site-on 300 milliós nézettséget súroló pillecukorfejű zseni, Marshmello vagy a brit indie-folk énekes-dalszerző csodagyerek, Passenger.

Megbízhatóan hozza a klasszikus rockot – Taylor Momsent ex-színésznővel az élen – a The Pretty Reckless, érkezik a fiatalság szószólója, egy igazi extravagáns színpadi jelenség, Yungblud, szintén a Telekom VOLT vendége lesz a brit vloggerből lett rapper, Scarlxrd. Fellép Sopronban a dance, elektro-, és progresszív house-ban utazó zenei társulás, a Nervo, itt lesz a Faithless Dj Set valamint LTJ Bukem & Roni Size. Élő produkcióval érkezik a walesi Dj/producer, High Contrast, jön a dubstep, drum and bass és drumstep tempót hozó Dirtyphonics és a legfrissebb bejelentést zárja a dubstep és drum and bass producer/DJ, Funtcase.

Diákbérlet és early bird akció

December 5-én indul a VOLT 48 órás „early bird“ jegyelővételi időszaka, amikor a legkedvezőbb áron lehet hozzájutni bérletekhez és napijegyekhez. Idén először kedvezményes diákbérlet is vásárolható, amelyből az első 2020 db 24.990 Ft-os áron érhető el.

10.000 fát ültet a Telekom VOLT Fesztivál



„Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a Telekom VOLT Fesztivál minden évben fontos kérdésekre irányítsa a közönség figyelmét. 2019-ben az autizmus ügye és a tanárok nagyobb megbecsülése volt a fő téma,

2020-ban a környezetvédelem és a fenntarthatóság kerül fókuszba.

Ennek jegyében a nemzetközileg ismert és aktív Plant for the Planet mozgalomhoz kapcsolódva

az early bird akcióban megvásárolt bérletek után 1-1 fát ültetünk Magyarországon a szervezettel és gyerekekkel közösen.

A VOLT idején is folytatódik majd a projekt:

a tervünk az, hogy hazai és vlágsztárok bevonásával összesen 10.000 fát ültessünk”

– mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT alapítója.

A Plant for the Planetet 2007-ben alapította az akkor 9 éves Felix Finkbeiner, aki egy iskolai feladat kapcsán találkozott a Nobel békedíjas Wangari Maathai történetével, aki 30 év alatt több mint 30 millió fát ültetett. Felix ennek hatására egy olyan jövőt képzelt el, ahol a gyerekek minden országban 1-1 millió fát ültetnek el. Ehhez csatlakozik idén a VOLT.

VOLT VILLAGE és új kempingek

Több évtized után tavaly a VOLT új helyszínre, a korábbi terület közvetlen szomszédságába költözött. Az idei évben a szervezők a kemping jelentős fejlesztését tűzék ki célul,

2020-ban két kemping várja a VOLTosokat.

A tavaly kialakított Rét Kemping részeként épül fel a VOLT VILLAGE, amely elsősorban a kempingezők kényelmét szolgálja. Tiszta tusolók és mellékhelyiségek mellett kávézó, reggeliző, sport- és bulihelyszín, kertmozi és medence várja a fesztiválozókat. A VOLT túloldalán, az Erdő Kemping egy új helyszín lesz, ahol nyugalom és árnyék lesz a fő hívószó.

Aki pedig az idei emlékeket akarja felidézni, az aftermovie-t nézve itt megteheti:

Borítókép: A 27. VOLT Fesztivál a soproni Lővér kempingben 2019. június 26-án.