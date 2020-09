Legújabb filmje Oscar-díjat érhet Anthony Hopkinsnak (videó)

A film januárban debütált a Sundance filmfesztiválon, ahol egyöntetűen dicsérő kritikákat kapott.

December 18-án érkezik az amerikai mozikba a The Father, Anthony Hopkins új filmje, amihez most az első trailer is megérkezett – írja az Origo.

A film januárban debütált a Sundance filmfesztiválon, ahol egyöntetűen dicsérő kritikákat kapott, akár a második Oscar-díját is elhozhatja a 82 éves színésznek A bárányok hallgatnak után. A filmet Florian Zeller rendezte a saját Molière- és Tony-díjas színdarabjából Christopher Hampton forgatókönyvíró közreműködésével, utóbbi Oscar-díjat nyert a Veszedelmes viszonyok című munkájáért 1988-ban.

A történet Anthony Hopkins idős apa-karaktere és lánya kapcsolatára, valamint előbbi szellemi hanyatlására fókuszál. A címszereplő lányát Olivia Colman játssza, aki Oscar-díjat kapott A kedvenc című filmért, a további szereplők pedig Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell és Olivia Williams.