Kiderült, kivel forgathatja legújabb moziját Hugh Jackman

Egy fantasztikus hangú énekes lehet az egyik új szereplő A legnagyobb showman című filmben.

Hugh Jackman már egy ideje a világot járja A legnagyobb showman című filmje ihlette koncertturnéjával, a The Man. The Music. The Show-val, melynek júniusi londoni előadásain nem más csatlakozott hozzá sztárvendégként, mint Robbie Williams – írja a hirado.hu.

A közös munka olyannyira jól ment, hogy a filmhez készülő folytatást Jackman már el sem tudja képzelni Robbie nélkül.

A Dailymail forrása szerint Hugh egyelőre sokat nem árul el a második részről, főleg amíg nincs minden lepapírozva a Fox stúdióval, de az tudható, hogy ő lesz a producer, így a kasztingba is van beleszólása, márpedig ő Williamst akarja.

Egyelőre az is kérdéses, hogy Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya vagy Keala Settle visszatér-e az újabb történetben.