Hozzánk is ellátogat a rockzene egyik első úttörője

Fennállásának 50. évfordulóján, új énekessel érkezik Budapestre december 5-én a Nazareth.

A skót zenekar pályafutásuk legismertebb dalait adják majd elő az A38 Hajón.

A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik: az 1968-ban alakult, eredetileg Shadettes néven ismert csapat olyan legendás zenekarokra volt hatással, mint a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Uriah Heep vagy a Black Sabbath.

60 millió eladott lemezével a Nazareth – a Simple Minds mellett – a legsikeresebb skót bandák közé tartozik.

Joggal lehet őket tehát igazi úttörőknek hívni, vagy ahogy magukat is nevezik: a rockzene dinoszauruszainak.

Amikor ezek a dinoszauruszok turnéra indulnak, városról városra idézik meg a ‘70-es évek régi szép és – a Nyugaton legalábbis – vad időit, olyan klasszikusokkal, mint a Razamanaz, a This Flight Tonight, az Expect No Mercy, a Hair Of The Dog, a Dream On és a Love Hurts.

A koncertre látogatók arról is meggyőződhetnek, hogy a zenekar még most is igazi élvezettel játssza a dalokat, és a szédítő mélységű múltjuk mellett is képesek a jövőbe tekinteni.

A Nazareth magabiztosságát tovább erősíti az új énekes, Carl Sentance csatlakozása, aki az egészségügyi okok miatt 2013-ban visszavonuló Dan McCafferty helyére érkezett. A tehetséges walesi zenész eséllyel tölti be az alapító énekes után maradt űrt, hiszen maga sem nyeretlen kétéves: többek között a Krokus és a Tokyo Blade élén énekelt, és együtt dolgozott Geezer Butlerrel (Black Sabbath), Paul Chapmannel (UFO), Vinny Appice-szel (Dio, Sabbath) és Don Airey-vel (Deep Purple) is. Mellette a csapatot az alapító basszusgitáros, Pete Agnew, valamint Lee Agnew dobos és Jimmy Murrison gitáros alkotja, a program pedig az öt évtized legnagyobb slágereit vonultatja majd fel.

A This Flight Tonight című dal az aktuális felállás előadásában: