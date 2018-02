Holland fellépések: a VUUR és a VanderLinde is belehúz

A VUUR (énekesnője Anneke van Giersbergen) vasárnap az A38-on, a VanderLinde szombaton a Bem6-ban lép fel.

A VUUR friss heavy metál formáció, amelyet két éve hozott tető alá a műfaj csalogánya, Anneke van Giersbergen, a Gathering egykori énekesnője. A VanderLinde dallamos rockzenét játszik és turnézott már Fish (ex-Marillion) és Bobby Kimball (ex-Toto) mellett is – közölték a szervezők.

Anneke van Giersbergen, a rendkívül sokoldalú énekesnő az elmúlt évek műfaji kísérletezései után visszakanyarodott progresszív metálgyökereihez, amelyekre a Gatheringgel töltött évekből emlékezhetünk.

Anneke 2016 elején Hollandia legjobb metálzenészeit gyűjtötte maga köré, a csapat tavaly ősszel VUUR néven adta ki első albumát, amelynek címe: In This Moment We Are Free – Cities. A VUUR lemezbemutató turnéja keretében lép fel február 18-án az A38 hajón.

A VUUR frontasszonya 2007-ig volt a Gathering tagja, azóta saját útját járja. Sikeres szólókarriert épített fel, és számos lemezt adott ki, többek között a kanadai metálzenésszel, Devin Townsenddel, létrehozta a Gentle Storm progrock projektet és együttműködött az izlandi folkegyüttes, az Árstídir tagjaival. A VUUR-ban mellette Ed Warby dobol (Gorefest, Ayreon), Jord Otto (ReVamp) és Ferry Duijsens (Agua de Annique) gitározik, Johan van Stratum (Stream of Passion) pedig basszusgitározik.

A VUUR elnevezés a holland tűz szóból ered, de fordítható szenvedélyként vagy ösztönként is.

Az In This Moment We Are Free – Cities című lemez dalszövegei elsősorban a nagyvárosok és a szabadság hívószó köré épülnek, és részben Anneke és családja városba visszaköltözése inspirálta őket. Anneke van Giersbergen az elmúlt években számos alkalommal lépett fel Budapesten különböző formációival.

A VanderLinde zenekar, amely február 17-én szombaton a Budavári Művelődési Házban (Bem6) lép fel, hat angol nyelvű albumot készített az elmúlt tizenkét évben, most először játszik Magyarországon. A turné a tavaly megjelent Live Trails című koncertlemez anyagára épül.

A VanderLinde dalai igényes hangszerelésű, könnyed rockszámok, vokálokkal teli balladák, kicsit az Eagleshez, a Crowded House-hoz vagy a Marillionhoz hasonló stílusban.

Az énekes-dalszerző és névadó, Arjan van der Linde és zenésztársai 2013-ban a legendás Marillion-énekes, Fish turnéján vettek részt, majd a következő évben Bobby Kimball (ex-Toto) oldalán járták Európa koncerttermeit. Legutóbbi albumukat Erwin Musper producerrel rögzítették, aki olyan előadókkal dolgozott korábban, mint Jeff Beck, Paco de Lucia, a Van Halen, a Bon Jovi, a Def Leppard vagy a Scorpions. A VanderLinde a tavalyi élő album teljes bevételét egy árvaház támogatására ajánlotta fel.

A VanderLindében Arjan van der Linde (ének, basszusgitár, akusztikus gitár) mellett Bart Schwertmann (akusztikus gitár, vokál, basszusgitár), Wietze Koning (gitár) és Mark Eshuis (dob) játszik.

