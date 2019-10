Hazai színpadra hozzák Hans Zimmer filmzenéit

Az Oscar-díjas zeneszerző The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration című show-ja 2020. február 17-én látható és hallható.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Ismét szimfonikus koncerten csendülnek fel Hans Zimmer filmzenéi a magyar fővárosban, a Papp László Budapest Sportarénában.

A 62 éves Hans Zimmer Hollywood egyik legkeresettebb filmzeneszerzője, aki már több mint száz mozihoz írt zenét, ezek összbevétele meghaladta a 24 milliárd dollárt. Az általa színpadra álmodott mostani produkció – amelynek kurátora és zenei rendezője Hans Zimmer – az európai koncertturné keretében érkezik Budapestre – közölte a szervező JVS Group az MTI-vel.

A német származású, de Los Angelesben élő zeneszerzőt Hollywood egyik nagy újítójának tartják, bár első nemzetközi sikerét még popzenészként aratta az újhullámos brit Buggles együttessel. A filmzene világába 1985-ben Az én szép kis mosodám című brit produkcióval lépett be, amelyet még az ismert komponistával, Stanley Myersszel együtt jegyzett. Első Oscar-jelölését az Esőember zenéjével szerezte, Oscarját 1995-ben Az oroszlánkirályért vehette át, de nyert Grammy- és Golden Globe-díjat is.

Olyan további sikerfilmek kötődnek a nevéhez, mint a Gladiátor, A Karib-tenger kalózai, A Da Vinci-kód, A sötét lovag, A kezdetek vagy a Csillagok között. Legkiemelkedőbb filmes zeneműve a tavaly januárban tizenegy Oscar-jelölést kapott Christopher Nolan-féle Dunkirk filmzenéje.

Első koncertsorozatát egy 2014-es fellépés indította el Londonban. A nagy sikerű előadás után világkörüli turnék következtek, amely sorában a produkció 2015-ben és 2017-ben is eljutott Budapestre.

2020-ban személyesen nem lesz jelen a showműsorban, de a meghívott szólisták feledhetetlen koncertélményt ígérnek.

Köztük lesz a Dead Can Dance együttesből ismert Lisa Gerrard énekesnő, aki a Gladiátor betétdalát is előadta, és Tina Guo csellista, akit a Wonder Women, Az oroszlánkirály és az Eredet révén ismerhetett meg a közönség. Szintén fellép Pedro Eustanche fuvolás, aki a Karib-tenger kalózai és a Kung Fu Panda szólóit játszotta fel, és érkezik számos más zenész tehetség, akit Hans Zimmer választott ki a turnéra.

A Sony Classical idén tavasszal adta ki a The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration című dupla albumot, amely a koncertturné zenéjét tartalmazza, és bemutatja Hans Zimmer legnagyobb slágereinek újonnan rendezett koncertfeldolgozásait.

Borítókép: Hans Zimmer 2018. április 29-én