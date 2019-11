Filmet forgattak a fiúról, aki a Szigeten földhöz vágta Dave Grohl gitárját

Gal Mizrachi 2015-ben járt először a fesztiválon, de azóta minden évben visszatért.

A Sziget megváltoztatta az életemet, ez a kedvenc fesztiválom és kedvenc helyem a Földön

– mondja Gal Mizrachi.

A kerekesszékes fiatalember akkor vált világhírűvé, amikor az idei Sziget Nagyszínpadán – a zenekar biztatására – a földhöz vágta a Foo Fighters frontemberének gitárját.

Gal idei szigetes fesztiválozásáról az osztrák Das Rund Filmproduction egy dokumentumfilmet készített – Wheels of Madness címmel -, amit nemrég mutattak be Bécsben, most pedig itt látható:

A fiú 2015-ben járt először a Szigeten, azóta minden évben visszatér. Az elmúlt években a Sziget kedvencévé vált, mint mondta:

Itt sokat tanultam meg magamról, az emberiességről, a kedvességről, a barátságról és sok új zenét ismertem meg, köszönhetően a világ minden tájáról érkező előadóknak

Gal évközben multimédiát oktat Tel Avivban, de alig várja a következő fesztivált.

A Sziget bebizonyította, hogy korlátok csak a fejünkben léteznek

– mondja Gal, hozzátéve, hogy ő a Szigetnek köszönheti, hogy jobb emberré és sokkal jobb baráttá vált.