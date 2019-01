Film készül a babák királynőjéről

HIRDETÉS

Gyász Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik fájdalmunkban osztozva, drága szerettünk MOLNÁR JÓZSEFNÉ Törőcsik Gabriella temetésén velünk voltak, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Gyászoló Férje és Fiai. Fájó szívvel tudatom, hogy Édesapám BODRI LÁSZLÓ 96 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szívemben örökké élni fog. Lánya "Annyira akartam élni, betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KŐRÖSI LAJOSNÉ Loboda Éva orgoványi lakos, 60 éves korában, 2019. január 4-én rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 14.00 órakor lesz az orgoványi római katolikus temetőben. A temetés után gyászmisét mondatunk 15.00 órakor az orgoványi katolikus templomban. A gyászoló család. "Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad, belőlem néhány pillanat." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, dédikénk KOVÁCS PÁL életének 83. évében, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Mindazok számára, akik szeretnének búcsúzni Tőle temetése 2019. január 11-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. "Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendben és szerényen, Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BENCSIK ISTVÁNNÉ Oláh Jusztina ballószögi lakos, 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, 15.00 órakor lesz a ballószögi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BORBÉLY KÁROLYNÉ Magonyi Erzsébet kecskeméti lakos, 68 éves korában, 2018. december 25-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló férje, fia, menye és unokái. "Ne emlékezz rám búsan család, rokon, barát, add meg a könnyet, de élj és szeress tovább. Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek, ember voltam mindig, ezért szeressetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LIPÓCZKI ISTVÁNNÉ Dudás Ilona életének 73. évében, hosszú betegség után megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2019. január 10-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy KOSIBA SÁNDORNÉ Dömötör Katalin 62 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 10-én, 9.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család. "Hirtelen rabolt el Tőlünk a halál, távozásod, még élünk örökké fáj." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy POLYÁK ANTALNÉ Ménkű Erzsébet 2018. december 27-én, életének 76. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2019. január 10-én, 14.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben, a római katolikus vallás szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LÁSZLÓNÉ Kovács Ilona kecskeméti lakos, 95 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család. "Ki mindig fáradt, most pihenni tér, földi jóságáért várja égi bér. Édesanyánk, Isten veled, legyen áldott nyugvóhelyed." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PAJKÓ MÁRTONNÉ Borsodi Eszter volt szarkási lakos, 92 éves korában, 2019. január 2-án csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, 10.45 órakor lesz a hetényegyházi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZAPPANOS ISTVÁNNÉ Tóth Ilona nyárlőrinci lakos, életének 67. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2019. január 9-én, 13.00 órakor kísérjük a nyárlőrinci temetőben. Ezúton megköszönjük a temetésen való részvételt. A gyászoló család. "Nem múlnak azok el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek." /Juhász Gyula/ Halálának 10. évfordulóján emlékezünk férjemre, édesapánkra, nagypapánkra FAZEKAS FERENC tanárra. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik GABNAI KÁROLY BENEDEK temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁNFÖLDI FERENCNÉ Tamás Ildikó életének 74. évében 2019. január 1-jén elhunyt. Utolsó útjára a hamvasztást követően 2019. január 10-én, 15.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben kísérhetjük. A gyászoló család. "Bíztunk az életben, bíztunk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk, mi éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk Veled." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HERCZEG LÁSZLÓNÉ Nyúl Mária volt Habselyem és K&H Bank dolgozója kecskeméti lakos, 74 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 10-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. "Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek." /Juhász Gyula/ Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk és Élettársam Dr. PAP JÁNOSNÉ Csúri Ilona Gabriella életének 76. évében 2018. december 27-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Felejthetetlen szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, pénteken 9.45 órakor római katolikus szertartás szerint Kecskeméten a Béke fasori Köztemetőben lesz. Drága emléke szívünkben él. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk KÁLMÁN PÁLNÉ Paksi Zsuzsanna tiszaalpári lakos, életének 67. évében elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, 10.00 órakor lesz a tiszaalpári Felső temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy FRUKTUSZ KÁROLY kecskeméti lakos, 63 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 7-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család. "Nem akartam még meghalni, Annyira akartam élni, Családommal, unokákkal együtt lenni, Sajnos erőm nem engedett, hogy elbúcsúzzam tőletek, Így szívetekben tovább élhetek!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS LÁSZLÓ DÉMÁSZ volt dolgozója kecskeméti lakos, 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 8-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. Gyászoló felesége és családja.