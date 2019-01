Feltaláló is volt Bud Spencer

Egyik mérnök barátjával elektromos autót épített, és kitalált egy olyan, egyszer használatos elektromos fogkefét is, amelyet repülőkön használtak.

Király Levente először saját költségén, egy közös képért utazott ki Bud Spencerhez. Végül ő készíthette el az első, színészlegenda életéről szóló dokumentumfilmet – írja a Borsonline.

Február végétől a mozikban is látható lesz a Piedone nyomában című portréfilm, amelyet több mint négy éven át forgattak Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Amerikában és Magyarországon, negyvennél is több közreműködővel. A film eddig soha nem látott archív anyagokat, családi felvételeket, fotókat mutat be a jól ismert filmrészletek, illetve a színész életében fontos szerepet játszó kollégák mellett. A rendező és forgatókönyvíró Király Levente beszélt utóbbi éveinek munkájáról.

Igazából csak egy közös képet szerettem volna készíteni Bud Spencerrel, végül egy komplett stábbal utaztam ki hozzá saját költségen, és egy interjút is készítettem vele – meséli az alkotó, akivel a legenda olyan történeteket osztott meg, amelyekről azóta sem lehet olvasni sehol. A filmet végül a Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készítette el. Volt szerencséje Carlo Pe­dersoli egy olyan oldalát megismerni, amelyet csak néhány kiválasztottnak.

A lakásán szánt rám egy teljes napot, felesége házi süteményt sütött az érkezésünkre, amelyet kávézás közben fogyasztottunk el. Az asztaltól tilos volt felállni étkezés közben, még a telefont sem lehetett felvenni. Mindig azt mondta, hogyha valaki feláll, akkor annak a tányérjából minden el fog tűnni. Kevesen tudják, de Carlo feltaláló is volt, hiszen egyik mérnök barátjával elektromos autót épített, és kitalált egy olyan, egyszer használatos elektromos fogkefét is, amelyet repülőkön használtak. Sőt saját gyára volt, ahol gyermekruhákat készített – mondta Király Levente, aki a tervek szerint még idén de­cemberben, Bud Spencer születésének 90. évfordulójára egy könyvet is kiad, amiben a filmből kimaradt interjúk és történetek szerepelnek.