Fehér anyaggal öntötték le Chris Cornell szobrát

Tönkretették Chris Cornellnek (1964-2017), a Soundgarden rockzenekar egykori énekesének szobrát Seattle-ben.

Az énekest Gibson gitárjával ábrázoló, életnagyságú szobrot valamilyen fehér anyaggal öntötték le. A kár felmérése folyamatban van, a szobrot helyreállítják – közölte a seattle-i popkultúra múzeum, amelynek külső terében áll az emlékmű.

Chris Cornell a grunge mozgalom egyik ismert alakja volt zenekarával, a Soundgardennel. Kivételes, csaknem négy oktávos hangterjedelemmel rendelkezett, szólóalbumokat és filmzenéket is készített, társszerzője volt és közreműködött a 2006-os Casino Royale című James Bond-film You Know My Name című dalában.

A művész 2017-ben lett öngyilkos, az őt ábrázoló szobrot özvegye adományozta 2018-ban a múzeumnak.

Borítókép: Chris Cornell (1964-2017), a Soundgarden amerikai rockzenekar frontembere a színpadon a Lollapalooza Chile 2014 zenei fesztiválon, Santiagóban 2014. március 30-án