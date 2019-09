Februárban Magyarországon is fellép a Dream Theater

Az év eleji turnén összesen 28, egyenként majdnem 3 órás koncertre számíthatnak az európai rajongók, 16 országban.

Február 8-án ismét Budapesten játszik az amerikai progresszív metal zenekar, a Dream Theater. Az idei fesztiválos fellépés után most egy teljes, majdnem háromórás koncertre készülhetünk a Papp László Sportarénában, ahol a Distance Over Time című új lemez, és a 20 éves Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory dalai is szerepelnek majd a programban.

A kétszer is Grammy-díjra jelölt, eddig több millió lemezt eladó Dream Theater aktuális turnéja hamarosan Európába érkezik: az „Egy este a Dream Theaterrel” koncertsorozat keretében

az amerikai progresszív metal zenekar idei, Distance Over Time című lemezét mutatja be, és egyben az éppen 20 éve megjelent mestermű, a Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory album jubileumát is megünnepli.

A turné korábbi fellépései rendre nagy sikert arattak, hiszen a műsor átfogó módon válogat a zenekar több mint 30 éves pályafutásából, számos közönségkedvenc dalt elővéve – persze mindezt az új lemez és az idén 20 éves Metropolis album dalai mellett.

A kiemelkedő élményt ígérő koncertről a zenekar gitárosa, John Petrucci így nyilatkozott: „A Distance Over Time lemez fogadtatása nagyszerű volt, így már alig várjuk, hogy élőben is előadjuk e dalok némelyikét az európai közönségnek. Azok pedig, akik esetleg ott voltak a Scenes From A Memory 20 évvel ezelőtti koncertjein, most egy különleges időutazásra készülhetnek: nem csak az akkor játszott dalokat hallhatják újra, de megcsodálhatnak egy olyan látványos színpadképet, látvány- és fényvilágot, amit mi mindig is elképzeltünk ehhez a zenéhez.

Megújított animációk segítségével, új videókon kelnek majd életre a lemez szereplői, sosem látott, látványos történetet elmesélve. Azoknak pedig, akik még nem ismerték a Dream Theatert 20 éve, esetleg túl fiatalok voltak, vagy éppen még meg sem születtek 1999-ben, most először lesz majd lehetőségük egyben látni és hallani a Scenes lemez dalait.”

A zenekar nemrég tette közzé a Distance Over Time lemezen található, Barstool Warrior című dal videóklipjét.

Az élőben is hamar népszerűvé vált nóta egy képzeletbeli történetet mesél el, melynek részleteibe John Petrucci avatott be:

„A Barstool Warrior két olyan emberről szól, akik bár nem ismerik egymást, de hasonló élethelyzetben ragadva találják magukat. Az egyikük egy helyi alkoholista fickó, aki sosem hagyta el az unalmas kisvárost, ahol él, a másik pedig egy olyan nő, aki egy bántalmazó kapcsolat csapdájában vergődik napról napra.

Mindketten felidézik eddigi életüket, és megpróbálnak bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy képesek egy legyen egy jobb életet kezdeni, és azzá válni, akik mindig is szerettek volna lenni.”

A több mint 30 éve aktív zenekarnak ez a 14. stúdiólemeze, amely dinamikus, közvetlen energiákat közvetít, igazán meghatározó élményt kínálva.

A februárban megjelent nagylemez a megjelenés első hetében több mint 10 millió online meghallgatást ért el, első helyre került az iTunes albumokat rangsoroló, illetve a németországi lemezeladási listákon, az 5. helyet csípte meg az Egyesült Államokban és a 12.-et az Egyesült Királyságban.

A lemez az online formátum mellett többek között egy deluxe Blu-Ray lemezen is elérhető, amelyen minden dalhoz animációs videók is tartoznak.

A budapesti koncertre február 8-án kerül sor a Papp László Sportarénában.

