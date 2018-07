Előkerült David Bowie első demófelvétele

Egy öreg kenyereskosár rejtette a szalagot, amelyen a 16 éves zenész első együttesével egy kis londoni stúdióban énekel.

A magnófelvételen Bowie az I Never Dreamed című számot adja elő a The Konrads nevű bandával. A The Guardian című brit napilap szerint a szalag akár 10 ezer fontért (3,6 millió forintért) is elkelhet egy aukción.

A The Konrads a Decca lemezvállalat számára készítette a demót, de sem ez a próbálkozás, sem egy következő nem nyerte el a kiadó tetszését. Bowie pedig hamarosan otthagyta a bandát művészi ellentétekre hivatkozva.

A felvételt David Hadfield találta meg, aki a The Konrads dobosa és menedzsere volt. A szalag akkor került elő, amikor költözés miatt kiürítette házát, és kirámolta a garázs fölötti tárolót is. A demó nagyapja egykori kenyereskosarában pihent más holmikkal, fényképekkel, vázlatokkal, levelekkel együtt.

Hadfield felidézte, hogy a Konrad ügynöke, Eric Easton kérte fel őket a demó elkészítésére, amihez Mordenben az RG Jones stúdiót foglalták le. Bowie, aki akkor még eredeti nevén, David Jonesként szerepelt, a banda többi tagjával írt számokat a felvételhez.



„Úgy döntöttünk, hogy néhány gitárszámot és egy eredeti dalt veszünk fel. Az I Never Dreamed című számot választottam, mivel ez volt a legerősebb. David vezette a vokált, hogy a legjobban szólaljon meg a szám. Tehát ez lett a legelső felvétel, amelyen David Jones énekelt 55 évvel ezelőtt” – mesélte Hadfield.

Bowie 2016 januárjában halt meg rákban, két nappal 25. stúdióalbuma, a Blackstar megjelenése után, a 69. születésnapján.

Személyes műgyűjteményének árverése, amelyen Frank Auerbach és Damien Hirst munkáira is lehetett licitálni, több mint 33 millió font (12 milliárd forint) bevétellel zárult a Sotheby’s aukciósháznál.

Hadfield relikviáját szeptemberben az Omega Auctions bocsátja árverésre Newton-le-Willowsban.

Paul Fairweather, az árverés vezetője „teljesen új, zenetörténetileg jelentős” darabnak nevezte az eredeti magnószalagot, amely egy olyan zenész első felvételét tartalmazza, aki később szupersztárrá vált.

Borítókép: David Bowie első együttese, a The Konrads

Forrás: Youtube