Elhunyt a Napsütötte Toszkána rendezője

Ötvennyolc évesen elhunyt Audrey Wells amerikai forgatókönyvíró, rendező és producer. Ügynökségének hétvégi közleménye szerint csütörtökön halt meg, a rákkal folytatott ötéves küzdelem után.

Audrey Wellst a közönség leginkább úgy ismerte, mint a Napsütötte Toszkána című 2004-es romantikus komédia szerzőjét és rendezőjét. A Frances Mayes amerikai írónő memoárjai alapján forgatott filmben Diane Lane egy írónőt alakít, aki válása után Olaszországban kezd új életet.

Wells egy nappal legújabb filmjének, a The Hate U Gave Me (A gyűlölet, amit adtál) című bűnügyi drámának a premierje előtt hunyt el. Az Angie Thomas amerikai írónő első regényéből készült film egy afroamerikai tinédzser sorsát mutatja be a rendőri önkénnyel és a faji zavargásokkal a háttérben.

Forgatókönyveiben (pl. Vonzások és állatságok, 1996, Guinevere, 1997, Hölgyválasz, 2004) jellemzően erőteljes női alakokat formált meg.

Családja arra kérte a gyászolókat, hogy virágok helyett a Wells által támogatott célokra (feminizmus, családtervezés, állampolgári szabadságok) adjanak adományt.

Borítókép: AFP / Mychele Daniau