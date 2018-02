Clint Eastwood robbanásközeli állapotban száguld

A legfontosabb jelenetet nem stúdióban, nem díszletek és preparált kellékek között forgatták, hanem ott, ahol zajlik: egy robogó gyorsvonat ülései között, a keskeny folyosón, rengeteg emberrel.

A Párizs-Brüsszel expresszen megkísérelt terrorista merényletről szóló Clint Eastwood-film, A párizsi vonat (The 15:17 to Paris, hazai bemutató: március 15.) sok szempontból ragaszkodik a valósághoz. Legizgalmasabb jelenete például szinte olyan, mint egy híradófelvétel. És ez nem is véletlen. Hanem koncepció – mint arról az ICPress beszámolt.

„Azt szerettem volna, hogy a filmnek ez a része teljesen valóságosnak érződjön”

– nyilatkozta Eastwood, aki színészként és rendezőként is a régimódi férfiasság híve.

„Ott helyben is nagyon valóságos volt. E jelenet során nem használtunk reflektorokat, speciális fényeket, azt akartam, hogy a valóság köszönjön vissza a vászonról. Nyugi, így is elég izgalmas lesz. Egy ilyen film forgatásakor mások félbevágott vonatmodelleket használnak.”

– magyarázta tovább.

„Nálunk meg az egész stáb meg a sok színész és statiszta és fegyverszakértőt meg mindenki felzsúfolódott a vonatra, és tényleg azon a pályán robogtunk, ahol a terrorista eredetileg gyilkolni akart.”

És mert a statisztaszerepeket is jórészt azok játsszák, akik 2015-ben átélték mindezt, a feszültség már munka közben tapintható volt.

Borítókép: Shutterstock