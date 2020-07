A rapper szerint Sorosék adták az emberek kezébe a BLM-mozgalmat (videó)

Egyáltalán nem palástolta a véleményét egy interjúban Lord Jamar, aki szerint Soros és a „haverjai” állnak a BLM mozgalom mögött, ők adták ezt az emberek kezébe. A rapper arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a BLM vezetői mind leszbikus nők, akik tulajdonképpen az LMBTQ ideológiát próbálják meg beépíteni a szervezetükbe.

Hamar elterjedt az interneten az a videó, amin Lord Jamar rapper látható és hallható. A férfi a Black Lives Matter mozgalommal kapcsolatban fejtette ki erős, szókimondó véleményét – számol be a V4NA.

A téma a SCUM-mal való interjú során merült fel, a fekete bőrű rapper pedig már az elején tisztázta, hogy ő maga nem támogatja a BLM-et. Ennek az az oka, hogy szerinte az nem az ő mozgalmuk, ők ezt már mondhatni készen kapták – Soros Györgytől és az ő „kib*szott haverjaitól”.

Lord Jamar szerint Sorosék így befolyásolni tudják, hogyan menjenek a dolgok, ez látszik abból is, hogy ők nevezik ki a vezetőket is a mozgalom élére. A vezetőkről is megvolt a vélemény a rappernek, akik egyébként mind leszbikus nők. Lord Jamar szerint ezek a nők az LMBTQ ideológiát is bele akarják építeni a BLM-be és a fekete bőrű emberek problémái közé.

"Black Lives Matter is a movement that was given to us by George Soros and his fucking boys" | Lord Jamar pic.twitter.com/akZc6NgQER — SCUM (@wearescum_) June 30, 2020

A rapper egyébként már korábban is felszólalt a BLM tüntetései ellen, amelyeket szerinte fizetett felbujtók rendeztek meg. Azt is mondta, hogy Amerikában most egy faji háborút akarnak kirobbantani, az embereket pedig a minél erőszakosabb viselkedésre ösztönzik.