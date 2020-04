A Mulant júliusban, a Fekete özvegyet novemberben küldené a mozikba a Disney

Számos film bemutatóját kellett elhalasztani a járvány miatt, de a stúdiók már tervezik a bemutatókat.

A Walt Disney stúdió a hétvégén bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatti átütemezett filmbemutatói közül a Mulant júliusban, a Fekete özvegy című képregényfilmet pedig novemberben kezdi forgalmazni a mozikban.

A filmstúdió számos más produkcióját is elhalasztotta: az Indiana Jones új részének bemutatását egy évvel későbbre, 2022 júliusára tűzte ki.

A járvány miatt világszerte bezárták a mozikat, de a hollywoodi stúdiók arra számítanak, hogy a filmszínházakat július végére ismét kinyitják. Ezen optimista forgatókönyv alapján a Mulan című animációs film játékfilmes változatának forgalmazását július 24-én akarják elkezdeni. A produkciót eredetileg még márciusban bemutatták volna.

A Paramount Pictures új Spongya Bob filmjét július 31-én küldené a mozikba, a Warner Bros. pedig augusztus 14-re tervezte be a Wonder Woman 1984 mozis debütálását.

A Fekete özvegyet a Disney a nyár egyik nagy kasszasikerének szánta, de a hétvégi közleménye szerint végül november 6-tól kezdik meg a vetítését. Ezt a dátumot eredetileg az Örökkévalók című Marvel-szuperhősfilmnek szánták, de azt inkább 2021 februárjára halasztották.

A Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája is új forgalmazási dátumot kapott Észak-Amerikában: 2021. május 21-ét, a Doktor Strange az őrület multiverzumában 2021. november 5-én kerülhet a mozikba, a Thor: Love and Thunder pedig 2022. február 18-án. Dwayne Johnson és Emily Blunt Dzsungeltúra című kalandfilmje is átcsúszott az idei nyárról jövő év júliusának végére.

A Kenneth Branagh rendezésében készült Artemis Fowl című családi mozival kapcsolatban a Disney úgy döntött, hogy inkább új, Disney+ steramingszolgáltatásán hozza majd forgalomba, de ennek dátumát még nem közölte.