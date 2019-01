16 évvel fiatalabb háttértáncosa rántotta ki a gyászból Celine Diont

Legutóbb a Párizsi Divathéten mutatkoztak együtt, itt már nem is volt szükség szavakra.

Túl van a gyászon Celine Dion. Fiatal háttértáncosa lopta el a világhírű énekesnő szívét – számolt be róla a Borsonline.

Egy ideje már sejteni lehetett, hogy több van köztük munkakapcsolatnál, ám egyelőre sem az 50 éves Celine Dion, sem a 34 éves Pepe Munoz nem erősítette meg a szerelmükről szóló híreket.

Legutóbb a Párizsi Divathéten mutatkoztak együtt, itt már nem is volt szükség szavakra, hogy nyilvánvalóvá váljon: egy párt alkotnak. A divateseményre az énekesnő a kísérőjeként vitte el a 16 évvel fiatalabb táncost, akivel egy pillanatra sem vesztették egymást szem elől, sőt, nehéz volt olyan percet találni, amikor éppen nem értek egymáshoz.

A többszörös Grammy-díjas énekesnő séta közben gyengéden fogta át barátja izmos karját, majd amikor helyet foglaltak, Dion többször is bizalmasan a táncosa térdén nyugtatta a kezét. Egy lopott pillanatban a szemfüles férfi még az énekesnő melléhez is hozzáért, hogy megigazítsa szerelme ruhájának kivágását, amivel egy igen kellemetlen ruhabalesettől mentette meg. Később, amikor azt hitték, már senki sem látja őket, a férfi gyengéden az énekesnő vállára hajtotta a fejét.

A hivatalos megerősítés hiánya ellenére, ezek után nehéz lenne tagadni a kapcsolatot.

Hosszú évek óta Pepe Munoz az első férfi, akivel hírbe hozták az énekesnőt. A My Heart Will Go On című gigasláger előadója nem is olyan régen arról nyilatkozott, hogy még nem volt képes feldolgozni szeretett férje, René Angélil halálát, akivel képzeletben még mindig sokszor beszélget elalvás előtt.

1994-től, egészen Angélil 2016-ban bekövetkezett haláláig voltak házasok, tökéletes harmóniában és boldogságban éltek. Kapcsolatukat a kezdetekben sokan támadták, a zenei menedzserként dolgozó férfi ugyanis 26 évvel idősebb volt a feleségénél. Három fiuk született, a legidősebb, Charles 17, az ikrek, Eddy és Nelson hét évesek.

Az énekesnő korábban leszögezte, hálát ad az égnek, amiért bennünk ott van egy darabka az elvesztett férjéből, így legalább egy kicsit azt érzetheti, még mindig velük van.