Újdonságokkal nyitja az őszt a TV2

Augusztus 26-tól változatos újdonságokkal nyitja meg az őszi szezont a TV2. A csatorna ismét elhozza a legfrissebb és legizgalmasabb műsorokat, amik kihagyhatatlan tartalmakat ígérnek az egész családnak.

Augusztus 26-án 19.10-től sosem látott izgalmakkal, váratlan fordulatokkal, vadonatúj terepen és minden eddiginél színesebb szereplőgárdával startol az Ázsia Expressz 2. Újabb hét páros vállalkozott arra, hogy itthoni életét hátrahagyva belevágjon az egzotikus kalandba, és versenybe szálljon Srí Lanka, India és Thaiföld útvesztőin az akár 10 millió forintos fix fődíjért.

Az új évadban olyan ismert duók csatlakoznak az utazós realityhez, akiket a való életben is szoros kötelék fűz egymáshoz: Demcsák Zsuzsa és Kandász Andrea, a Liu-testvérek, Ádó és Sanyi, Janicsák Veca és férje, Ábel, Hódi Pamela és modell barátnője Huszár Zsófi, Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti, Bereczki Krisztián és edzőtársa, Bohos Kornél, valamint Horváth Gréta influenszer és párja, Meggyes Dávid.

A verseny során az ázsiai terepen is már rutinosan mozgó Ördög Nóra terelgeti majd a hírességeket, akit a távoli tájakra ezúttal is elkísért családja.

Így a Nánázsia videósorozat is hamarosan újabb részekkel folytatódik, azonban ezúttal hazánkban rendhagyó módon, egy különleges együttműködés keretein belül, a nézők a TV2.hu/azsiaexpressz oldalon is folyamatosan találkozhatnak majd kiegészítő, valamint extra videókkal.

Kasza Tibi új műsorral jelentkezik

Az Ázsia Expressz 2 után őrületes gameshow-val színesti tovább a hétköznap estéket Kasza Tibi! Minden hétköznap 20:55-től jelentkezik majd az idei éve egyik legizgalmasabb újdonsága a Catch Point, azaz a Kapd el, ha tudsz!, amelyben a játkosok tudása mellett a reflexük is kulcsfontosságú lesz.

A szórakoztató pillanatok ráadásul minden eddiginél látványosabbak lesznek, hiszen a műsor egyedülálló képi világgal varázsolja el a nézőket, óriás méretű stúdiójával és hatalmas ledfalaival. A műsorban minden alkalommal páros csapat szállhat versenybe az ötmilliós fődíjért.

Visszatér az ország egyik legnépszerűbb showműsora is

Szeptember 1-től, minden vasárnap 18:55-kor vadonatúj köntösben tér vissza a képernyőre a Sztárban Sztár.

A Sztárban Sztár leszek! hazánkban sosem látott formátumban keresztezi a tehetségkutatók és a népszerű átváltozó show elemeit.

Ezúttal civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket. Aki mind hangban, mind megjelenésben tökéletesen hozza az ikonikus külföldi és hazai előadókat, elnyerheti a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. A zsűriszékekben ezúttal Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tomi foglalnak majd helyet, akik a hetek alatt nem csupán ítészek, de mesterek is lesznek, hiszen a versenyzők közül saját csapatot választanak maguknak, akik munkáját, felkészülését mindvégig segítik majd. A műsor első szakaszában az előválogatók és a középdöntő várja majd a nézőket, majd az élő adások alkalmával követhetik figyelemmel, hétről hétre a 12 döntős sorsának alakulását.

Sokan nyomnák a gombot Majkáékkal

A TV2 sajtóeseményén a TV2 Majkával közös, leendő gameshowjából is ízelítőt kaphattak a jelenlévők. Már fut a Nyomd a gombot tesó! című gameshow felhívója, ami Majka ötlete alapján forgat a TV2, és zseniálisan ötvözi majd a műfaj legizgalmasabb elemeit. A műsorban nyolc körön keresztül 50 milliós pénznyereményért játszanak majd a párosok, akiknek nemcsak kvízkérdésekre kell választ adniuk, de olyan izgalmas elemeket is tartalmaz a formátum, ami a játékosok adrenalin szintjét is megmozgatja. A felhívóra csak az első héten több, mint hatezren jelentkeztek, ami kimagaslónak számít ebben a műfajban.

Emellett az ősz egyik következő durranásáról is lehullt a lepel, hiszen ma bemutatkozik a Catch! – Úgyis utolérlek! című vadonatúj szórakoztató műsor. A TV2 Magyarországon először új szintre emeli a fogócskát, hiszen itt a legjobb sportolók, az atletikus hírességek és a civil játékosok célja, hogy utolérjék a másikat, olyan extrém pályákon és vicces játékokban, amikről gyerekkorukban csak álmodoztak.