Szellemi tulajdon lopásával vádolják Vujity Tvrtkót

A néhai diktátor, Kim Ir Szen magyar masszőrével, Szilágyi Erzsébettel készített interjút Vujity Tvrtko. Csakhogy az exkluzívként beharangozott sztori hetekkel előtte megjelent már könyvben Bod Péter tollából.

– írta cikkében a Barátom Kim Ir Szen című könyv társszerzője, aki azt is megállapítja, hogy szellemi tulajdon éppen olyan tulajdon, mint az ingó és az ingatlan vagyontárgyak, röviden: eltulajdonítani tilos.

– kezdte a Borsnak a Barátom Kim Ir Szen című kötet társszerzője, majd további részleteket is elárult.

– magyarázza Bod Péter, majd részletesebben is kifejti aggályait.

„Vujity Tvrtkónak meglett volna a lehetősége, hogy a műsorban kijavítsa a felkonferáló Sváby Andrást, de nem tette meg. Ezt egy nagyon súlyos problémának gondolom, és erről Vujity Tvrtkóval magánlevelezést is folytattam. A legcsekélyebb jelét nem mutatta an­nak, hogy ő elismeri azokat a kifogásokat, amiket én támasztottam. Hivatkoznia kellett volna, hogy van egy könyv, hogy ezt a témát előtte már feldolgozták, és semmi esetre sem szabadott volna azt a látszatot adni, hogy ezt a történetet ő találta meg. Mindenféle dokumentummal, dátummal igazolni tudom, és ezt a nevezett úr is pontosan tudja, de valamiért úgy döntött, hogy elhallgatja a könyv tényét. Az, hogy a műsor után egy Facebook-bejelentkezésben három másodpercre felmutatta a könyvet, nem hivatkozás és forrásmegjelölés”

– folytatta.

Ahogy Bod Péter cikkében írja, Vujity Tvrtko tavaly december 2-án Facebook-oldalán élőben jelentkezett be Szilágyi Erzsébet lakásáról, ahol ugyan előkerült a Barátom Kim Ir Szen című kötet, de Bod Péter neve nem hangzott el.

– mondja Bod, aki szerint egyre inkább elharapózó jelenség a magyar médiában, hogy mások munkáját teljesen kiradírozzák a történetekből.

„Ez most velem történt meg, de előttem is számtalanszor előfordult már, és még csomószor meg is fog történni. Úgy érez­tem, hangot kell adnom ennek, és valahogy megálljt kell parancsolni e a gyakorlatnak, higgyék el, nem jókedvemben írtam ezt a cik­ket.”