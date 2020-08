Rákbetegsége miatt kórházban ápolják Forgács Gábort

A színészt március végén áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták, kemoterápián és több műtéten is átesett.

Hosszú hetek óta kórházban van Forgács Gábor. A színészt március végén áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták, kemoterápián és több műtéten is átesett. Forgács bizakodó, de mint elmondta, a fizikai fájdalmak mellett lelkileg is rettenetesen nehezen éli meg a mindennapokat, a járványügyi helyzet miatt ugyanis nem látogathatják a szerettei a kórházban – írja a Blikk értesülései alapján az Origo.

„Minden évben rendszeresen elmentem orvosi ellenőrzésre, a legutóbbin is azt mondták, minden rendben. Aztán tavasszal egyszer csak észrevettem, hogy valami nem stimmel, őszintén elmondom: véreset pisiltem. Eljöttem a kórházba, ahol közölték, nagy a baj. Áttétem is van hólyagban, mirigyekben, prosztatában. Ezeket azóta mind ki is vették már” – mondta a színész, valamint hozzátette, habár alapvetően a humor, a mosoly és az optimista életszemlélet jellemzi, az elmúlt hetek alaposan megtörték.

„Nehezen viselem. Sokan szokták mondani, hogy az ember bevonzza a rosszat, de én nem tudom, miért lett volna az én esetemben így, hiszen soha az életemben nem beszéltem erről, meg sem fordult a fejemben, hogy rákos lehetek. Éppen ezért volt rettentően nehéz, amikor közölték a vizsgálatok eredményét. Az ember mindig abból indul ki, hogy ilyesmi csak mással történik” – emlékezett vissza Forgács Gábor arra a bizonyos pillanatra, amikor először megkapta a diagnózist.

Azonnal alávetette magát mindennek, amit az orvosai javasoltak, elkezdte a kemoterápiát és két műtétje is volt, a második nemrégiben, amely azonban nem ment zökkenőmentesen.

Volt némi komplikáció, akkor nem volt biztos, hogy a halál elől futok, vagy a halál felé. Most még kórházban vagyok, várok arra, hogy kiderüljön, hogyan tovább, mi a következő lépés. Mindent hajlandó vagyok megtenni, mert szeretnék még élni egy darabig, de bevallom, vannak olyan pillanatok, amikor az orvosok, ápolók jobban harcolnak értem, mint én saját magamért. Szerencsére nagyon jó kezekben vagyok„ – mesélte Forgács Gábor, akinek a legnehezebb, hogy nem látogathatják a szerettei.

”A jelenlegi járványügyi helyzetben nem jöhet be sem a párom, sem a lányom és az unokáim. De mindennap beszélek velük, és ez sokat segít„ – tette hozzá a színész.

Borítókép: Forgács Gábor színész, humorista, szinkronszínész a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában 2018. szeptember 19-én.