Pop-, rock-, dzsessz- és folkkoncertek karácsonytól az újévig

Mások mellett Fenyő Miklós, a Vad Fruttik, a 30Y, a Muzsikás, a Pál Utcai Fiúk, a Zagar, Dés László, az Erik Sumo Band, az Európa Kiadó, a Péterfy Bori & Love Band, a Budapest Bár, a Csík Zenekar és Demjén Ferenc is koncertet ad az év utolsó napjaiban.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

December 25-én a jövőre 50 éves Kaláka együttes zenél a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Zorall a Barba Negra Music Clubban karácsonyozik, az Anymood pedig a Symbolban lép fel.

Másnap, 26-án a Republic a Barba Negrában játszik, a Kaukázus az A38 hajón, a Pál Utcai Fiúk az Akvárium Klubba várja a rajongókat. A Swing á la Django Horányi Julival közös estet ad a Budapest Jazz Clubban (BJC), és ekkor lesz a Symbol Xmas is dj-kkel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

December 27-én lesz Fenyő Miklós hagyományos évzáró koncertje, a Fenyő-ünnep a Sportarénában, a Müpában Szalóki Ági hallható. A Barba Negrában Edda-karácsony lesz, a Trafóban a Mary PopKids, a Robotban a Mátyás Attila Band, a BJC-ben a Szakcsi Jr. Trió zenél, a Zeneakadémián az Esszencia, a MOMKultban a Triász, a Fonó Budai Zeneházban Kollár-Klemencz László, a Budapest Music Clubban Takács Nikolas és a Modern Art Orchestra lép fel. Gájer Bálint az Orfeum Clubban énekel, a hiperkarma az Akváriumban zenél, az Anima Sound System pedig az Ellátóházban zárja 25. évét.

Akárcsak tavaly, a Vad Fruttik tripla koncertet tart az Akváriumban december 28-től 30-ig, a Csík Zenekar pedig 28-án és 29-én ünnepli 30. születésnapját a Budapest Kongresszusi Központban (BKK).

28-án lép fel a Zagar az A38-on, Caramel a Vígszínházban, a Muzsikás a Müpában, az Anna and the Barbies a Barba Negrában, Sena az Ellátóházban, a Mongooz az Instantban, a Jazzation a Hatszín Teátrumban. Szintén e napon hallható Gitano és Gáspár Laci a Symbolban, a Metropol-Group a Muzikumban, Szabó Benedek és a Galaxisok a Trafóban, Póka Egon és barátai a Kőrösi Soma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. A Fonóban a Góbé húzza a talpalávalót, a Dürer kertben téli fekete Zaj fesztivál lesz a török She Past Away-jel, a mexikói Rabia Sordával, az olasz Geometric Visionnel és a VHK-val.

December 29-én Dés László ad koncertet a Sportarénában Mi vagyunk a grund címmel, az Erik Sumo Band játszik a Müpában, a Kerekes Band a Fonóban lesz, a Useme az A38-on, Hobo-karácsonyt tartanak a Barba Negrában. A BJC-ben a Kollmann Gábor Quintet zenél, a Trousers, a Peter Kovary & the Royal Rebels a Robotban, Dj Bootsie és iamyank a Trafóban, a Hősök és Tkyd az Ellátóházban előszilveszterezik. 30Y-koncert lesz a Dürerben, Gerendás Péter-est az Újpesti Rendezvénytérben, a Magna Cum Laude a Vígszínházba lép a közönség elé, Udvaros Dorottya a Hungarikum Élményházban, Ludmilla & Palotai az A38-on látható és hallható.

December 30-án hagyományosan Demjén Ferenc-nagykoncert van a Sportarénában. Ezen a napon a Pokolgép a Barba Negrában játszik, a Hot Jazz Band a MOMKultban, az Európa Kiadó az A38-on, a Blahalouisiana az Instantban, a Barabás Lőrinc Quartet a Fonóban, a német Kollektiv Turmstrasse az Akváriumban. Uptown Funk előszilveszter lesz Pély Barnával és Bebével az Orfeumban, a Spencer Hill Magic Band az Ellátóházban várja a közönséget és gyerekkoncert is jut erre a napra: a Veronaki a BJC-ben lép fel.

Szilveszter napján a Kowalsky meg a Vega a Barba Negrában lép fel, a Budapest Bár a MOMKultban tart dupla koncertet, az A38 hajón a Péterfy Bori & Love Band zárja az évet. Duplázik az Amadinda és Presser Gábor a Zeneakadémián (a vendég Falusi Mariann lesz), a Fonó Folk Szilveszteren az Erdőfű és a Kalotaszegi zenekar táncháza várja az érdeklődőket. Az Akváriumban és a Symbolban dj-k szolgáltatják a zenét, a BJC-ben a Bágyi Balázs New Quartet, a Harcsa Veronikával kiegészülő Trio Midnight és az Oláh Kálmán jr. Quartet játszik a dzsesszrajongóknak, a Pesti Vigadóban a Budapest Jazz Orchestra ad műsort, a Bálnában Swing Jazz Funky Szilvesztert rendeznek Gájer Bálinttal, a Catsby Banddel és Eliza Blisszel, a Muzikumban pedig Little G. Weevil koncertezik.

Újév napján a Budapest Klezmer Band Jordán Adéllal és Fesztbaum Bélával a Budapest Kongresszusi Központban köszönti 2019-et, a Tankcsapda a 30. születésnap jegyében az Akváriumban lesz.

Január 2-án Orosz Zoltán harmonikás és barátai adnak újévi koncertet a MOMKultban, 3-án Myrtill és a Swinguistique a Muzikumban játszik, 4-én a Mood a Barba Negrában, a lengyel Karnas Formula az Opus Jazz Clubban, a Bohemian Betyars az Akváriumban. A Budapest Voices 4-én és 5-én is fellép a Marczibányi Téri Művelődési Központban, 5-én szombaton a koncertkínálatban szerepel a Chameleon Jazz Band (MOMKult), Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák (B32), az Apey & the Pea (Akvárium), a Lead Zeppelin (Muzikum), valamint a német dzsessz zenész, Daniel Erdmann (Opus).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS