Negyedszer adják át a Petőfi Zenei Díjat

Tizenkét kategóriában osztják ki kedden a Petőfi Zenei Díjat. A hazai könnyűzenei színtér legjobbjait immár negyedik alkalommal ismerik el, a díjátadó gála Zamárdiban lesz a Strand Fesztivál nyitónapján.

A Petőfi Rádió, a VOLT Produkció és az M2 Petőfi TV közös díjának átadóját kétórás élő show keretében tartják meg. A műsorban fellép Pápai Joci, a Halott Pénz, a Hiperkarma, a Follow the Flow, DR BRS, az AWS, a USNK, az Acoustic Planet, a Useme és a francia Ofenbach.

A győztesek kihirdetése után a fesztivál MOL-Petőfi Rádió Nagyszínpadán ad koncertet a brit világsztár, John Newman, zenél a Follow the Flow, és tűzijáték is az augusztus 20-i ünnep alkalmából.

A Petőfi Zenei Díj gálája tavaly költözött a zamárdi Strand Fesztiválra, a show idén is az M2 Petőfi TV-n és a petofilive.hu-n lesz látható élőben, a műsorvezetők Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente lesznek.

A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2018. március 1. és 2019. március 1. között legtöbbet játszott száz magyar dala képezte. A kategóriák öt-öt jelöltjét egy zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló csaknem száztagú szakmai grémium választotta ki.

Az év zenekara kategóriában a Bagossy Brothers Company, a Follow the Flow, a Halott Pénz, a Margaret Island és a Vad Fruttik jelölt; az év férfi előadója Ákos, Bagossy Norbert, Caramel, Marsalkó Dávid és Mező Misi közül kerül ki; az év női előadója Lábas Viki, Palya Bea, Rúzsa Magdi, Schoblocher Barbi vagy Sena lehet.

Az év videoklipje a Follow the Flow (Nem tudja senki), az Irie Maffia és Marsalkó Dávid (Hajnali kör), a Kowalsky meg a Vega és Lotfi Begi (Lehetetlen nincs), a Random Trip (Benned a fény) és a Vad Futtik (Jobb lesz a holnap) ötös egyike lesz, az év akusztikus koncertje elismerésre a Bagossy Brothers Companyt, a Blahalouisianát, a Margaret Islandet, a Paddy and the Ratset és a Pál Utcai Fiúkat jelölték.

A jelöltekre augusztus 12-ig szavazhatott a közönség a www.petofilive.hu/petofizeneidij oldalon és a szakmai testület tagjai is újra voksoltak. A végeredményt a szakmai grémium és a közönség szavazatainak összessége adja. A Petőfi Zenei Díj nyertesei idén Verebélyi Diána újonnan tervezett szobrocskáit vehetik át.

Két kategóriában már korábban kiderültek a győztesek: az év felfedezettje az Acoustic Planet, az év dala Pápai Joci Az én apám című száma lett, mindketten A Dal 2019-ben nyújtott teljesítményért kapják az elismerést.

Idén négy további új kategóriában – az év szövegírója, az év gitárosa, az év ütőhangszerese és az év billentyűse – a Petőfi Rádió által összeállított öt-öt nevet tartalmazó shortlistből a korábbi életműdíjasok – Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor – választották ki a győzteseket.

Idén is átadják az életműdíjat, amelyet a Petőfi Zenei Díj alapítói ítélnek oda.

Borítókép: Pápai Joci, miután átvette az év daláért járó díjat az idei Petőfi Zenei Díjak átadásán a zamárdi Strand Fesztiválon 2018. augusztus 21-én este.