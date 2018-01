Megszólalt a Laár család a gyanús mentős ügyében

Egyre többek figyelmét felkeltette, s egyre több reakciót váltott ki az eleinte ártatlanul meghurcoltnak tűnő mentős esete Laár András ellopott gitárerősítőjével. A rendőrségi vizsgálat még folyik, de annyi már most is világos, hogy a helyzet nem olyan egyszerű, mint amilyennek eleinte látszott.

Szerdán először Laár András fia, Laár Dávid osztott meg a Facebookon olyan információkat, amelyekkel apja védelmére kívánt kelni a Laár Andrásra zúduló szerinte „mocskolódó gyűlölködéssel” szemben. Laár Dávid a posztban nem kevesebbet állított, mint hogy az állítása szerint segíteni kívánó Király Edvard „félinformációkat terjeszt az ügyben”, elhallgatva azokat a körülményeket, amelyek miatt Laár Dávid szerint a mentős férfi jelen állás szerint „minimum orgazdasággal” vádolható.

Laár Dávid úgy érezte, hogy fel kell emelnie a szavát azok ellen, akik kevés információ alapján, érzelmi alapon foglalnak állást. Az ügy iránt érdeklődőket megszólítva arra hívta fel a a figyelmet, hogy ők csak azt tudják, amit – ahogy ő fogalmazott – „Mentősruhás” Király Edu leírt.

„Semmi más infótok nincs. Jól ír, szépen fogalmaz. Beveti a mentős ruháját is, hogy ezzel jelezze, ő jó szándékú, ártatlan ember. Nyilván az is. Csak nem korrekt. Például nem említi, hogy az erősítő tokjában, amit odavitt apámhoz megmutatni, hogy, hogy nem, benne volt apám mikrofonja. S azt sem írja le, hogy azóta a sorozatszámról is kiderült, mégis stimmel, csak ezt később sikerült érdemben bizonyítani”

– írta posztjában Laár Dávid.

Kedves Ismerőseim, s mindenki, aki az elmúlt hetekben figyelemmel kísérte az Apámtól ellopott, nagyértékű erősítő sorsá… Közzétette: Laár Lakatos Dávid – 2018. január 3.

Amúgy Király Edu még azt sem tudta megnevezni, kitől „vette az erősítőt áron alul”. Emiatt, és a megtalált mikrofon miatt vitték be a rendőrök, hogy ezeket az infókat kiszedjék belőle – hívja fel a figyelmet Laár Dávid, majd hozzáteszi, szerinte

„jelen állás szerint Király Edu minimum orgazdasággal vádolható, csak ezt nyilván nem lenne kellemes leírnia. Ezért írom le én.”

Laár Dávid azt is szükségesnek tartja megjegyezni, hogy „nem apám vádolja őt, nem ő vitette be Király Edut”. Posztját lezárva egyrészt kéréssel fordul a „gyűlöletkeltő félinformációk” terjesztőihez, másrészt az elfogulatlanul ítélkezőknek azt is jelezni kívánja, hogy még mindig humoránál van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Előbbieket azzal a figyelmeztetéssel találja meg, hogy előbb tájékozódjanak alaposan, mielőtt gondolkodás nélkül szétosztják a féligazságokat. Az utóbbiaktól pedig csak annyit kérdez, hogy értve van-e, majd apja Besenyő Pista bácsit életre keltve előadott híres mondatát idézve mindenkinek nekiszegezi ő is a kérdést, hogy mi is lenne az itt, ami:

„NOOOOORMÁÁÁLIS????!!!??”

Ebben a helyzetben érezte csütörtökön elérkezettnek az időt Laár András is a megszólalásra, mert ő is úgy találta, hogy

Király Eduárd posztja nyomán a „nemtudás”, illetve a féltudás szedi áldozatait, s rengeteg embert késztet hibáztatásra, gyűlölködésre, vádaskodásra.

Laár András Facebook-posztját azzal kezdi, hogy elismeri: akár előbb is reagálhatott volna a sárdobálásra, ami irányában posztok, kommentek formájában megnyilvánult, de hozzáteszi:

ő ember, nem pedig „posztológép”. Majd azzal folytatja: talán naiv volt, de azt hitte, a nyomozás lezárultáig az is elég lesz, ha kinyilvánítja a jóhiszeműségét.

Laár András ezt követően visszaidézi a sajtóban már többször megírt autófeltörés, majd Király Eduárd jelentkezése körül történteket, s végül rátér a személyes találkozás és a rendőri fellépés jelenetére is, amit tőle valóban más fénytörésben látva ismerhetünk meg, mint ahogyan eddig a sajtóban Király Edvard interpretációja nyomán megjelent.

Mint leírja: az első üzenetváltásnál a erősítő gyári száma körül bizonytalanság volt ugyan, de amikor ő visszakozott volna, a mentős előhozakodott a mikrofonnal, amire Laár azonnal ráismert. Mint írja:

„Bár előzőleg már lemondtam a cuccról, ezzel újra izgalomba hozott, mert a mikrofon minden kétséget kizáróan az én ütött-kopott Beuer-em volt. Átbeszéltük a dolgokat, mondta, hogy inkább egyeztessünk találkozót, s menjek be hozzá a vegyesáru-kereskedésbe, s szemléljem meg személyesen is a tárgyakat, hátha – az akkor még hiányzó helyes gyári szám hiányában is – kiderül, hogy mégiscsak az én ellopott erősítőm került a tulajdonába. Ezután tájékoztattam a nyomozóhatóságot a történtekről, ahol úgy rendelkeztek, hogy egy civil ruhás rendőrrel kell mennem, aki ‘nem rendőri jelleggel’ lesz jelen. Elmondták, mire kell figyelnem, miket kell megkérdeznem a megtalálótól, amik segíthetnek egyrészt a megtalált erősítőt beazonosítani, valamint a megtaláló által előadott körülményeket is segítenek jobban látni, a homályos bizonytalanságokat kitisztázni. Ezután mentünk el a vegyesáruboltba. Bevallom őszintén, fogalmam sem volt mi fog történni, jóhiszeműen, nyitottan mentem el a találkozóra, minden látszat és mocskolódó vélelmezés ellenére. A helyszínen megszemléltük az erősítőt, s a mikrofont, valamint a tokokat, s az erősítő kivételével mindet egyértelműen be tudtam azonosítani, hogy az enyém, de hivatalos papírt egyikről sem tudtam bemutatni, s akkor még nem állt rendelkezésemre az erősítőm tényleges gyári száma, így ebben továbbra sem voltam biztos. (Azóta a forgalmazó megerősítette a számomra a tényleges gyári szám egyezését a vegyesboltban bemutatott erősítőével, ennek hivatalos bizonyítása folyamatban van – a történtektől függetlenül.)”

A bejegyzés ezek után azzal folytatódik, hogy

Laár nyilvánvalóvá teszi, hogy a mentős alkut kívánt vele kötni, s az erre utaló mondatai után került sor a mentős posztjában is sérelmezett rendőri fellépésre:

„Edvard azonban bizonytalanságom ellenére győzködött, hogy ez mégiscsak az én erősítőm kell, hogy legyen, ilyen véletlen nincs, és

ha gondolom, ő nagyon szívesen „visszaadja, visszaszolgáltatja, eladja” nekem az erősítőmet azért a nagyon olcsó, lealkudott árért, amennyiért ő megvette.

Ekkor került sor a Király Edvard posztjában sérelmezett rendőri fellépésre, amely bár nem volt olyan durva, ahogy ő leírja, de

az intézkedés határozottsága nyilván sokkoló élmény lehetett: sem neki, sem senki másnak ilyet nem kívánok, nem is rajtam múlott. Mindenesetre a rendőrök bevitték kihallgatásra, az eladásra kínált tárgyakat lefoglalták, s amíg a helyzet nem tisztázódik, azok sorsa bizonytalan.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, továbbra is ismeretlen tettes ellen, Király Edvardot nem vádolja senki semmivel, vallomását vizsgálják, az általa megadott információkat elemzik. ÉN NEM TETTEM EGYETLEN VÁDLÓ, GYANÚSÍTÓ MEGJEGYZÉST SE RÁ!

Az üggyel kapcsolatban jóhiszemű vagyok, annak ellenére, hogy az egész nagyon furcsa, s zavaros a számomra, épp ezért nyilatkoztam eddig nagyon visszafogottan. Nem vádaskodok, pláne nem nyilvánosan. Én nem kerestem ezzel kapcsolatban a nyilatkozási lehetőséget, a Bors magazin maga keresett az üggyel kapcsolatban, de túl sok mindenről nem tudtam nekik sem beszámolni.

Nagyon sajnálom Király Edvardot, hogy ebbe a helyzetbe került, de az események ilyetén alakulására ráhatásom egyáltalán nem volt. Továbbra is fenntartom, hogy amennyiben úgy alakul, az őt ért – jogtalan – sérelmekért kárpótolni fogom.”

Kedves Emberek!Az erősítőm ellopásával, és annak megkerülésével kapcsolatban, szeretném az elmúlt napok történéseit ez… Közzétette: Laár András – 2018. január 3.

Laár András ezek után arra is kitér,

nagyon sajnálja, hogy egyesekben olyan kép alakult ki róla, hogy nem becsüli a mentősöket, s reményét fejezi ki, hogy a bejegyzésében foglaltak elolvasása után ez a továbbiakban már senkiben nem merül fel. Aztán azzal folytatja, hogy azt is sajnálja, ha olyan kép alakult ki róla Király Edvard posztja miatt, hogy ő a neki segítséget nyújtani akaró emberekbe belerúg, s bűnbaknak kiáltja ki őket.

Végül Laár András a köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az ügy kapcsán akármilyen formában is a támogatásukról biztosították út, s

nyilvánosan is megköszöni a nyomozóknak, rendőröknek a végtelenül segítőkész, alapos hozzáállását az ügyéhez.

Laár András Facebook-posztja ezek után egy kéréssel zárul, mindenkit arra kérve, hogy ne acsarkodjon, mert „a düh, a harag csak rombolásra képes, sosem fog békéhez vezetni”.

A tegnap a sajtóban megjelenő híradásokat a mentős, Király Edvard által előadottak uralták. A nyilvánosságban nagy teret kapott a mentős által jegyzett Facebook-poszt is, amelyben a mentős arról írt, hogy a gyári számok nem stimmeltek, s egyáltalán: ő csak segíteni akart, „hogy akitől elloptak valamit, visszakaphassa”.

A zavart csak fokozta, hogy a Borsnak nyilatkozva Laár András akkor még úgy nyilatkozott, hogy meggyőződése: a mentős ebben a történetben vétlen.

„Jóhiszeműen járt el, amikor szólt, hogy nála lehet az erősítőm, de a nyomozás még tart, lehet, kiderül, hogy nem is az enyém, amit ő vett. Mindkettőnket bevittek a rendőrök kihallgatni, aztán a végén boldog új évet kívántunk egymásnak”

– kommentálta akkor az eseményeket a Borsnak Laár András, aki akkor vetette fel először azt, amit kisebb meggyőződéssel, de friss posztjában is megismételt, vagyis azt, hogy ha túl lesznek az egészen, kárpótolni fogja a bilincsben elvezetett férfit. Erről a felajánlásáról írta viszont legfrissebben azt, hogy

amennyiben úgy alakul,

az őt ért – jogtalan – sérelmekért kárpótolni fogja a mentőst.

A rendőrség, amelynek fellépését a friss fejleményekre való tekintettel most már árnyaltabban lehet megítélni, a sajtó megkeresésére reagálva korábban az alábbi közleményt fogalmazta meg.

„Tekintettel arra, hogy a helyszínen a budapesti férfi az eszköz tulajdonjogát adás-vételi szerződéssel nem tudta egyértelműen igazolni, valamint a sértett az eszköz gyári számáról sem tudott egyértelműen nyilatkozni, így felmerült a bűncselekmény gyanúja. A gyanút a helyszínen nem lehetett egyértelműen tisztázni, ezért a rendőrök a budapesti férfit előállították”

– írták.

Ahogy Laár András legfrissebb, a gyártási számok egyezésére utaló bejegyzéséből is kitűnik,

„a nyomozás jelenleg is folyamatban van, továbbra is ismeretlen tettes ellen”.

Borítókép: Laár András és a Grotex Band koncertje az A38-on.

Forrás: Youtube