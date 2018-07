Király Viktor: Anita az, akit mindig is kerestem

Szépek, sikeresek, szeretik egymást. Mi kell még a boldogsághoz? Az énekes úgy érzi, mindent megtalált csinos szerelmében, aki akár ma hozzámenne, ha Viktor megkérné.

Király Viktor tavaly nyáron ismerte meg, és azóta is egy párt alkot modell kedvesével, Virág Anitával. A szépség, ha ideje engedi, elkíséri szerelmét a fellépéseire, koncertjeire. Nem történt ez máshogy a napokban sem, amikor az egykori megasztár egy Margit-szigeti rendezvényre volt hivatalos, az ottani, zenélő szökőkút repertoárja ugyanis az énekes Király utca című számával is bővült. A borsonline.hu Viktort és Anitát külön-külön is elcsípte egy kis beszélgetésre, és bizony sok mindent megtudott a sztárpár szerelméről, például azt, hogy már az első találkozásnál tisztázták, melyikük mit vár ettől a kapcsolattól.

– Nyílt lapokkal játszottunk, és egyikünk sem titkolta a másik előtt, hogy mit akar. Már az elején megbeszéltük, hogy mindketten komoly kapcsolatot keresünk, és így is állunk a másikhoz – emlékezett vissza Anita, aki nem a sikeres énekest látta szerelmében. – Sosem úgy néztem rá, hogy az lett volna a fejemben, hogy ő Király Viktor. Az embert magát láttam, majd megismertem és megszerettem. Nagyon jól megvagyunk, szeretjük és támogatjuk egymást, egy ideje már együtt is élünk, és persze, hozzámennék, ha Viktor megkérne. De ezt a lépést neki kell megtennie. A családalapítás sem riaszt, szeretnék majd gyereket, de szeretnék szép sorjában haladni – tette hozzá Anita, aki a modellkedés és a kozmetikus szakma mellett nemrég képernyőre került, és a hatos lottó arca lett.

Viktornak nagyon tetszik, hogy ba­rátnője több lábon áll, és rengeteg ter­ve van. – Szeretem, hogy Anitának vannak céljai, és tesz is értük. Úgy érzem, benne megtaláltam mindent, amit egy nőben kerestem, de nem szeretek tervezni, mert nem egy csalódás ért már. Emiatt inkább szeretem megélni a jelent, és értékelem a pillanatnyi boldogságot. Persze én is akarok családot a közeljövőben. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az ikertestvérem, Ben kisfia és családja nem ad lökést ehhez, és biztos el is fog jönni a pillanat, amikor úgy érzem, lépnem kell – vallotta be Viktor, akinek korábbi kétlaki élete sem akadály már, a külföldi helyett ugyanis mostanában inkább a hazai sikereire koncentrál.

