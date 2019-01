Keveházi Krisztina boldog háztartásbeli

Híres táncosok gyerekeként nevelkedett, természetes, hogy balerina lett. Napjainkban háromgyerekes édesanyaként a családjának, az otthonának él.

Keveházi Krisztina eltáncolta a Mária hercegnőt, Grusenykát, Giselle-t, zsűrizett A Társulatban, énekelt A Nagy Duettben – írja a Hot!-ban Tóth Ildikó interjújára hivatkozva a Vasárnap Reggel.

Édesanyád Bán Teodóra, aki táncos múltja után Budapest kulturális életével foglalkozik. Édesapád, Keveházi Gábor Kossuth-díjas táncos, koreográfus, az Operaház balettegyüttesének egykori igazgatója. Aktív táncos korukban mennyit értek rá foglalkozni a kislányukkal?

Velünk lakott az anyai nagymamám; emlékszem, álltunk este az ablakban, csokit ettünk, és vártuk haza a szüleimet. Nem úgy éltünk, mint a hétköznapi emberek. Nyáron viszont három hónap szünet volt; ha egy-két hétig turnéztak külföldön, vittek magukkal.

Mikor vittek először az Operaházba?

Én a próbatermi rúd alatt nőttem fel. Ahogy ülni tudtam, már vittek is a szüleim. A szólótáncosoknak nem volt szünet nélkül próba.

Szeretted az Operaházat?

Ez egy nagyon szép épület. Bejártam a padlástól a pincéig, az utolsó zugig. A többi táncos gyerekével játszottunk. Évekkel később megkérdeztem Kolovratnik Krisztiánt, nem neki volt-e felhasadva a szája kisgyerekkorában. „De igen!” – válaszolta. „Hát akkor én veled bújócskáztam, amikor hatéves voltál!” – mondtam neki. Az Opera volt a második otthonom.

Mikor kezdtél el táncolni?

Nem tudom megmondani, egészen pici koromban. De arra emlékszem, hogy amikor Japánban, Nagojában tanítottak anyáék, velük voltam, és két-három balettórát is végigcsináltam.

A szüleid terelgettek a balett felé?

Én akartam balettozni. Ha egy gyereket kényszerítenek, az nem jó dolog. Nyolc-kilenc éves kortól kezdtem igazán a táncot. Egy kisebb gyereknek még nincs kialakulva a teste: tornázni lehet, de komolyabban foglalkozni a balettal nem.

Hány évesen döntötted el, hogy balerina leszel?

Tízévesen vettek fel a Balettintézetbe – még akkor sem elég érett egy gyerek, hogy eldöntse, mit akar. Két-három év múlva kapott el a gépszíj, iszonyúan maximalista lettem. Ha valami nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, sírógörcsig gyakoroltam.

A táncosok már a tanulás során is egymás konkurensei. Van-e azért közöttük barátság?

Az évfolyamon mindenkivel jóban voltam, aki viszont igazán a barátnőm lett, az Aleszja Popova. Ő még dolgozik, így keveset találkozunk, de ha felhívjuk egymást, az órákig tart. Beszélgetünk a két gyönyörű kislányáról, az én három gyerekemről; a férjem szokott szólni, hogy már három órája telefonálok.

Nagyon korán férjhez mentél. A szüleid nem ellenezték az esküvőt?

Tizenkilenc éves voltam. Elmondták, hogy mi szól az ilyen fiatalon kötött házasság ellen, és mi mellette. Egy napon Dávid azt mondta, hogy aznap összeházasodunk. Nagyon meg kellett győzni az anyakönyvi hivatalt, hiszen már akkoriban is egy hónapot kellett várni a bejelentkezés után. Végül másnapra adtak időpontot. Megkérdeztük a táncoskollégákat, ki ér rá két órát, így ifj. Nagy Zoltán és Brieber Éva lettek a tanúink. A szüleimet meg felhívtuk, hogy ha akarnak, jöjjenek az esküvőre. Akartak.

A férjednek olyan neve van, mintha spanyol lenne. Jól hangzik a modellkedő lányod, Jázmin keresztnevével.

Igen, ha először hallják Dávid nevét, egy mediterrán, fekete hajú férfit várnak. Közben a szőke hajával olyan, mint egy norvég. A nevelőapjától örökölte a Gonzalest. Gondolkodtunk is eleget, milyen lánynév illik hozzá, így lett Jázmin a lányunk.

A házasságkötés után öt évvel már édesanya voltál. Hogy fogadták ezt a pályádon?

Édesanyám is, idősebb kolléganők is azt mondták, hogy vagy az elején nagyon gyorsan szüljek, vagy sokáig kereshetem, mikor lenne ideális. Nem bántam meg! Akkor egy édes copfos kislányra vágytam, aztán jóval később született két kisfiam, a most hatéves Nimród meg a háromesztendős Miron. Jázmin nagyon jó kisbaba volt. Érden laktunk akkoriban, beautóztunk az Operaházhoz, átadtam a babát édesanyámnak, akinek a Hajós utcában volt az irodája. A Csipkerózsikát táncoltam, közben kétszer is átmentem megszoptatni a kicsit.

Egy balerinának számolnia kell azzal, hogy sérülések érik, fájdalmak között telik az élete. Te megúsztad mindezt?

Megmutassam a nagylábujjamat? Teljesen deformálódott a spicc-cipőtől. Előfordult, hogy mentem a Hajós utcán, és kiszólt az ismerős virágboltos: „Hová sántikál, Krisztikém?” Mondtam, hogy fellépni. Fájdalomcsillapítókkal, injekciókkal csak végigtáncoltam esténként azt a három-négy órát. Amikor elmentem röntgenre, kiszóltak, hogy „Keveházi néni!” Aztán csodálkoztak, hogy lehet ilyen a szervezete egy fiatal nőnek. Három éve abbahagytam a táncot, és mostanáig fájt mindenem.

Ma már nem állsz a színpadon. Milyen szerepekre emlékszel vissza szívesen?

A diótörő Mária hercegnőjére, a Csipkerózsikára, Giselle-re, a Zorba özvegyére, amelyet édesapám koreografált. Seregi László Tündérére… Meg Grusenykára, amit nagyon különös körülmények között kaptam meg. Az Operaházban rendezte a Karamazov testvéreket a híres orosz koreográfus, Borisz Eifman. „Nincs itt egy magas, vékony, zsiráfalkatú balerina?” – kérdezte édesapámat. Apám azt felelte, nincs. Én épp akkor érkeztem meg ronggyá ázva az Operába. Egy szál törölközővel magam előtt, meztelenül álltam a liftben, amikor meglátott Eifman. Felöltözni sem engedett, vitt magával, hogy megtalálta Grusenykát. „Na, ő épp a lányom!” – mondta apám. Bekerültem az első szereposztásba. Mellesleg az Operában Zsiráf volt a becenevem.

Elhagytad a pályát. Legalább szakmai nyugdíjad van? Mivel töltöd a napjaidat?

A gyerekek születése miatt sincs meg a huszonöt évem, így nem kapok nyugdíjat. Itthon vagyok, és takarítok, mosok, főzök, a kertet teszem rendbe. Nimródot iskolába, Miront óvodába hozom-viszem. Jázmin Párizsban él, ott modellkedik, de most éppen – nehezen kijárt egyedi tantervű magántanulóként – a vizsgákra, majd az érettségire készül. Édesanyám a velünk közös házban lakik, mellettünk. Édesapám a belgrádi együttes balettmestere; ha néha hazajön, akkor látja az unokáit. Boldog háztartásbeli vagyok, aminek a férjem, aki táncosból lett üzletember, nagyon örül.