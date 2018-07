Katinkáék végleg felbontják a házasságukat

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és a férje végleg eldöntötték: szeretnék felbontani a házasságukat. Már az év elején beadták a válókeresetet, ám nem sokkal ezután úgy tűnt, hogy rendeződhet a kapcsolatuk, ekkor szüneteltették a folyamatot. Most azonban folytatják a felfüggesztett eljárást, ráadásul hosszú évekig is elhúzódhat a per. De vajon hogyan osztozkodnak a hatalmas vagyonon?

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu Néhány évvel ezelőtt még a közös gyermeket tervezgették, mára viszont szertefoszlott minden álmuk – írja a Hot!-ra hivatkozva a Vasárnap Reggel. „Már gondolkodom, hogy milyen lenne, ha lenne babám. Húszévesen azt gondoltam, nekem sosem lesz gyerekem, ma meg már úgy látom, hogy nagyon aranyosak. Az uszodába is lemegyek, és azt veszem észre, hogy zabálni valóak” – nyilatkozta korábban az úszónő. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Az olimpiai bajnok azóta már látni sem akarja férjét, így a családalapítás nem aktuális. Végérvényesen elmérgesedett köztük a viszony, a jövőben csak a bíróságon találkoznak majd – ha egyáltalán megjelennek ott. Ugyanis a felek nem kötelesek minden tárgyaláson részt venni, nagyrészt elég, ha az ügyvédjük megjelenik a bíróságon. Katinka és Shane bontóperét a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság intézi, mivel azonban augusztus 20-ig ítélkezési szünet van, nagy valószínűséggel csak ősszel kezdődik meg a jogi procedúra. Az ismerőseik szerint a közös vagyon elosztása lesz a legnehezebb. Az úszónő kivirult De mi vezethetett idáig? Hogyan fajulhattak el ilyen mértékben az események? Shane azt állítja, nála akkor telt be végleg a pohár, amikor a tudomására jutott, hogy Katinka megcsalta őt az egyik edzőtársával, Dudás Dániellel. Miután ezt a Facebookon közölte a nyilvánossággal, hazautazott Amerikába a családjához, azóta nem adott hírt magáról, és lapunk többszöri megkeresésére sem reagált. Mások szerint viszont a férj állítása nem állja meg a helyét, sőt Tusupot hibáztatják a házasság megromlásáért. Az egyetlen jó hír az ügyben, hogy a magánéleti kudarc ellenére az úszónő továbbra is sikert sikerre halmoz. Katinka június 16-án, Monacóban 400 méter vegyesen ismét a dobogó legfelső fokára állhatott. Kivirult, rengeteget mosolyog, kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint valaha! Ősztől azonban muszáj lesz szembenéznie a fájdalmas múltjával, még akkor is, ha ezt már lezárta magában. A bíróságon meg kell egyezniük a férjével az anyagi kérdésekben. Ki jár majd jobban? A válásnak komoly tétje van! Az úszónő és edző férje 661,8 millió forintot keresett eddig az eredményekért járó pénzdíjakkal és jutalmakkal, a ceginformacio.hu nyilvános adataiból pedig megtudtuk, hogy a közös cégük, az Iron Corporation Kft. utolsó éves nettó árbevétele közel 90 millió forint volt. Ráadásul a Hosszú Katinka nevére épülő brand is egyre nagyobb hasznot hoz. Úszóklubjuk, az Iron Aquatics sorsa is kérdéses. Egyelőre úgy tudni, hogy a válás nem befolyásolja a tanítványaik jövőjét. Az elmúlt napokban Katinka csak azért utazott haza az Egyesült Államokból, hogy megnyugtassa a kis úszókat és a szüleiket: minden megy tovább, nem szűnik meg az oktatás. Aztán rohant is vissza az USA-ba, hogy folytassa a felkészülést az augusztusi Eb-re a korábbi edzőjével, Dave Salóval. Nagyságrendileg 2 milliárd forinton kell majd osztozkodnia ősztől a párnak. Ügyvédi értesülések szerint leghamarabb egy év múlva születhet megegyezés, de akár három évig is elhúzódhat a per. A rossz nyelvek erről suttognak… Egyes pletykák szerint az mérgezte meg Katinka és Shane házasságát, hogy az edző képtelen volt uralkodni az érzelmein. Indulatos és hirtelen természetű ember, emiatt gyakran robbantak ki viták. Ráadásul azt híresztelik, hogy az úszónő férje sem volt a hűség mintaképe. Botrányos szakítások Kim Basinger és Alec Baldwin 2002-ben, kilencévnyi házasság után vált el a kilencvenes évek álompárja. A színésznő szerint a férje a házasságuk alatt fizikailag és érzelmileg is bántalmazta őt. Brad Pitt és Jennifer Aniston 2000-ben házasodtak össze Malibuban, hatalmas, egymillió dolláros lagzit csaptak. 2005-ben váltak el, egyre többet veszekedtek, és közben bejött a képbe Angelina Jolie! Pártos Csilla és Szűcs Csaba Több mint 5 éve képtelen megegyezni az anyagi kérdésekben Pécsi Ildikó fia és a csinos jógaoktató. Borítókép: A győztes Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás elődöntője után a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 23-án.

MTI Fotó / Illyés Tibor