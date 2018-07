Hamarosan indul a Fekete Zaj Fesztivál a Mátrában

Néhány év kihagyás után ismét kikapcsolódhatunk az ország egyik legkülönlegesebb hangulatú fesztiválján.

Alig egy hónap múlva kezdődik a Fekete Zaj Fesztivál a Mátrában. Az idén visszatérő rendezvényen majd’ 60 zenekar játszik: a sokszor formabontó, elszállt vagy éppen szétesett stílusban zenélő csapatoknak hála nem csak testben, de lélekben is elvonulhatunk három napra a hétköznapokból. Augusztus 17. és 19. között az Alcest, a VHK, Crippled Black Phoenix, a Kaelan Mikla, a Boy Harsher, Anna von Hausswolff és a Middlemist Red zenekarok – no meg persze a többi Zajongó vár minket fesztiválon.

Néhány év kihagyás, és a törzsközönség által megszervezett osztálykirándulások után idén augusztusban visszatér a Fekete Zaj Fesztivál, ami a fővárostól jó egy órás autóútra lévő Sástó partján kerül megrendezésre. A helyszín kiváló lehetőséget kínál a városi létből való átmeneti kiugrásra, hiszen a Mátra kemping lényegében egy erdő közepén, az ország legmagasabban fekvő tavának a partján található, néhány kilométerre a legközelebbi településtől, Mátrafüredtől.

A fesztiváltól pár perc sétára található a Sástói kilátó, ami a fesztiválozók bevett zarándokhelyszíne. A sárgára festett fémmonstrum a megszokottnál masszívabb építmény, hiszen eredetileg olajfúró toronynak szánták: a közepén még ma is látható az a vastag cső, amin a szegedi olajmezők fekete aranyát tervezték vele a felszínre hozni. A torony a kilátók között is kiemelkedő méretű, hiszen 53 méter magas, így a tetejéről már egész komoly kilátást (és szeles időben kilengést) is meg lehet tapasztalni. Még a másnapos versenyzőknek is megéri azonban felmászni, mert a teraszairól nem csak 2 hektáros tavat és a Mátra dimbes-dombos vidékét csodálhatjuk meg, hanem tiszta időben a főváros felett húzódó Budai-hegység, sőt az Alföldön kanyargó Tisza is kivehető.

Az elmúlt években a Sástó környékét teljesen felújították, így a tavon átvezető íves fahidak és a fesztivál melletti turisztikai központ is elérhetők: a koncertek előtt a tóparton vezető tanösvényen is sétálhatunk, csónakázhatunk, esetleg felkereshetjük a környék három másik kilátóját, vagy akár az ódon Benevár romjait is. Könnyen átsétálhatunk az Oxygen Adrenalin Parkba is, ahol többek között a nyári bobpályán és az erdei labirintusban adhatjuk ki magunkból az esetleg még beszorult energiákat.

Zenei fesztivál lévén, a többség persze a koncertek miatt jön majd, a Fekete Zaj pedig különlegesnek mondható a hazai kínálatban, mert – ha lehet ilyet mondani – itt lényegében csak nem szokványos zenekarok játszanak majd, úgyhogy a felhőtlenül bulizós hangulat helyett inkább megborulós / befordulós / elszállós tripekre lehet felkészülni. Aki nem hiszi, próbát tehet az idei fellépők közös playlistjével a Spotify-on, vagy a klipekkel súlyosbított Youtube-csatornán.

Az első nap programja rögtön meg is adja majd az alaphangulatot: headlinerként a francia Igorrr érkezik. 2017-es koncertjük sokak szerint a tavalyi év egyik legextravagánsabb budapesti produkciója volt: operából, industrialból, black metalból és zörejekből raknak össze páratlan ütemeket és tökéletesen kiszámíthatatlan dalszerkezeteket. Ezen az estén játszik a sötét szintipopot játszó izlandi lánytrió, a Kælan Mikla is, akikben a riot grrrl-mozgalom energiája, a post-punk melankóliája és egyfajta költői ihletettség egyaránt ott van, és persze az avantgárd képi és hangzásvilág is adott. A Boy Harshert a Lärmben láthattuk már: az izgalmas, sötét, kortárs duó dalaiban minimal synth, darkwave és ebm ötvöződik sajátos esztétikával. A fentiekhez az olasz Julinko ősi dallamokat és nyugtalan torzításokat egymásba simogató előadása biztosít majd tökéletes felvezetést.

A hazai klubszcénából ezen a napon játszik a Gustave Tiger, a Black Bartók, az Entrópia Architektúra és a Pyøba, és láthatjuk majd az 1990 óta működő, újra aktív szigetvári artpunk zenekart, a Persona Non Gratát, valamint a Psycho Mutants-et is. Kicsit zúzósabb programra számíthatunk a Shapat Terror stoner brigádjától és az anti-kozmikus metalt játszó Svoidtól; a Modef jazzdoomot, a DivideD industrial metalt, a Longbong pedig mocsári parti metalt hoz a Sástó partjára.

A szombati fellépők elemelnek minket a földről: a Crippled Black Phoenix experimentális, elszállós progrockkal turbózza az utazást, de a VHK gyújtja majd be igazán a rakétákat: ahogy Grandpierre Atilla fogalmazta meg: „az egész életünk mindenestül belehajítjuk a zenébe, a zene varázslatos, felszabadító hatásába, hogy elhatalmasodjon az Élet bennünk.” Az élményt a svéd Anna von Hausswolff műfajok felett álló zenéje koronázza meg: az ő fellépéseit inkább afféle rituáléként lehet megélni, amely a lélek és a vér hangjait sugározza magából. Levezetésként a Dope Calypso szolgál fel rövid, gyors, szép vokálokkal támogatott és jól táncolható számokat.

Szintén ezen a napon hallhatjuk a svéd Annelie electro-ambient popzenéjét, és a chilei Intimate Stranger post-punk dream-popját, az Ann My Guard pedig babametált szállít. Velük és Hausswolff-fal együtt ezen a napon 4, a fesztivál 54 fellépője között pedig bő 10 olyan zenekar van, amely énekesnővel az élen áll színpadra, és akkor a csajzenészeket még nem is számoltuk.. így a Fekete Zaj szokás szerint erős girl power fesztiválnak is tekinthető.

A szombat fellépői között lesz még a kísérletezős rockot hozó Képzelt Város, a szinti alapokra dolgozó new wave Phantasy Bureau, a grunge legszebb éveit megidéző Clue, a romantikus biodark tánczenét szolgáltató I.O.N, míg a keményebb vonalon az Agregator, a Reason és a Zivatar koncertjeire lehet készülni.

Vasárnap, az utolsó napon főleg post-rock és electro előadókat vonultat majd fel a Zaj; persze közel sem kizárólagosan. A fő attrakció a francia Alcest shoegazing post metalja lesz, amit a Perihelion fenséges, tudattágító zenéje, az Ygfan post-black metalja és a Sonya post-rock produkciója erősít meg.. nem is beszélve a Dereng torz gitárokkal és repítő énekkel előadott, mélyen felzaklató dalairól. Az elektro vonalat képviseli a Gunmaker metalba oltott industrial zenéje, Lazerpunk synthwave szettje és két synthpop produkció: a Los Angeles-i Aesthetic Perfection, és a Ghost egykori névtelen ghoulja, Alpha új projektje, a Priest.

Szintén ezen a napon a készülhetünk a Middlemist Red psych-rockjára, és az Apey vezetésével felálló Trillion rockkoncertjére, az elborultabb vonalat pedig Csihar Attila Void ov Voices projektje, és a Planetdamage electro-industrial trackjei képviselik. A zakatolás és az elektro rohamok között nyugtatóan hat majd a Moon and the Nightspirit akusztikus koboldzenéje, a Pornography Cure-tribute műsora és az Autumn Twilight atmoszferikus gothic rock koncertje.

A Fekete Zajon sátorban, faházakban vagy a fesztivál területén lévő szálloda szobáiban szállhatunk meg. A szállással, bérletekkel és további programokkal kapcsolatos információkat megtaláljuk a www.feketezaj.hu oldalon és a Facebookon.

Borítókép: A Perihelion zenekar