Győrfi Pál engedélye nélkül nyerészkednek fényképével

Több vállalkozás is kínál pólókat, bögréket, párnákat a mentőszolgálat szóvivőjének fotóját felhasználva.

A Riposttól értesült Győrfi Pál mentőszóvivő, a koronavírus elleni harc arca arról, hogy több vállalkozás is úgy nyerészkedik a járványon, hogy jó pénzért különféle termékeket árul a fényképével, ám az engedélye nélkül.

Ez nem egy póló, ez egy maradj otthonka – így viccelnek egy pólófeliraton, Győrfi Pál képével díszítve, potom 3.990 forintért az egyik internetes oldalon.

Ugyanitt bögréket, táskákat, mobiltokokat, párnákat, tornazsákot, de még babaruhát is kínálnak az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének többféle fotójával, különböző feliratokkal.

A Facebook piacterén is találni Győrfi Pál arcával, Maradj otthon jeligével, Hova-hova? kérdéssel illusztrált felsőt.

Viccesek ezek, mint ahogy a győrfis mémek is az interneten – de óriási különbség, hogy a pólókon, bögréken jókora hasznot húznak!

Senkinek sem adtam engedélyt, hogy ilyen értékesítési célokra használja az arcomat, a nevemet – mondta a Ripost érdeklődésére Győrfi Pál, aki tőlünk hallott először a széles „győrfis” kínálatról. „Különféle érzések és gondolatok kavarognak bennem. Egyrészt örülök, ha újabb csatornákon juthatnak el az emberekhez a koronavírus-járvány megfékezését segítő üzenetek, másrészt cseppet sem tartom tisztességesnek, hogy a megkeresésem és az engedélyem nélkül nyerészkednek az arcképemmel. Nem kizárt, hogy jogi lépések következnek. Nem azért, hogy hasznot húzzak az árucikkekből, hanem azért, mert az így befolyó összeggel a koronavírus elleni küzdelmet támogathatnák. S persze azért is, hogy a jövőben ne történhessen ilyen visszaélés” – összegezte. Majd hozzátette: remélem, rövid életű lesz ez a biznisz, mert hamarosan sikerül legyőznünk a koronavírus-járványt!

Az országos tisztifőorvos arcképével is árulnak pólót a neten, szintén nem olcsón, 4.000 forintért. Müller Cecília folyamatosan dolgozik, minden nap élőben jelentkezik be a tévében, terepszemléket is tart kórházakban, idősotthonokban. Így egészen biztos, hogy ideje és lehetősége sem lett volna rábólintani egy olyan vicces feliratú pólóra, melyet az ő arcával próbálnak eladni…

Borítókép: Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél a Toyota magyarországi márkakereskedés által felajánlott gépkocsik átadásán a Toyota budaörsi központjában 2020. április 6-án. Az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport felhívására a „Segítünk egymásnak” kezdeményezés keretében 20 személygépkocsit és mikrobuszt ajánlott fel a márkakereskedés két hónapos használatra segélyszervezeteknek, valamint az Országos Mentőszolgálatnak a koronavírus elleni védekezéshez.