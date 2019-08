Gundel Takács Gábor: élveztük a közös napokat

Az ország „Gundija” le sem tagadhatná, hogy mennyire jól érzi magát a bőrében. Ehhez persze az is kell, hogy a családja minden pillanatban mellette álljon – legutóbb például nyaralni is együtt ment az egész família.

Gundel Takács Gábor évek óta a tévénézők kedvence, és folyamatosan szerzi az újabb híveket. Hosszabb kihagyás után visszatérve most mind fizikálisan, mind mentálisan a topon van.

„Kifejezetten jót tett, hogy lassan két és fél éve szabadúszóként élek” – mesélte a HOT! magazinnak. – „Sok mindennel foglalkozom, sokféle emberrel találkozom, és ez nem csak látszat, tényleg jól vagyok!

A feleségem ugyan nem mondta, hogy megfiatalodtam, viszont

nemrég ünnepeltük a 28. házassági évfordulónkat, és úgy tűnik, nincs velem baj.

Lekopogom: talán jó anyagból vagyok összegyúrva!”

Áll az alku, ismét vele

Gundel Takács Gábor csakugyan a sors kegyeltje: önként távozott a TV2-től, mégis visszatérhetett ugyanabba a produkcióba, amiből felállt.

„Jó, amikor az ember össze tud nőni bizonyos dolgokkal” – vélte a tévés. – „A nézők általában egyvalakivel szoknak meg egy műsort, ám ez nem azt jelenti, hogy mással ne lehetne jó, de ahhoz nagyon jónak és nagyon másmilyennek kell lenni.

Amikor először vezettem az Áll az alkut, nagyon megszerettem, akárcsak a nézők. Ez is intellektuális játék, csak nem a kvíz része, hanem az, ahogyan a játékosok viselkednek benne.

Vígjáték és dráma, menny és pokol: ezt a nézők odahaza is átélhetik, mint a játékosok a stúdióban, ez a titka. Nálunk otthon nincs olyan, hogy »Hű, gyorsan, mindjárt apa lesz a tévében!«, ennek dacára a családom is szívesen belenéz, sőt néha én is leülök a kanapéra, hogy kívülről látva kontrolláljam, mit hogyan csináltam; ez időnként tanulságos.”

A műsorvezető mindhárom gyermeke önálló életet él, ám változatlanul igénylik a szüleik és egymás társaságát.

Nemrég Kréta felé vette az irányt a házaspár, és a csemetéik most is velük tartottak, mint régen.

„Nagyon jó visszajelzése volt ez a mostani nyaralásunk annak, hogy valamit jól csináltunk a feleségemmel a gyereknevelés terén”

– büszkélkedett az édesapa.

„Hiába önállósodtak, szoros maradt a kapcsolat. A vasárnapi ebédre mindig visszatalálnak a szülői házba, a szobáik is érintetlenek.

Bárhogy alakul az életük, hozzánk mindig hazajöhetnek.

Hogy még most sem érzik cikinek anyával meg apával együtt vakációzni, az azt igazolja, hogy tudtunk adni olyan értékeket, ami ezt kiváltja bennük. Eredetileg a kisebbik fiunkkal hármasban vágtunk volna neki az útnak, ám a testvérei is bejelentkeztek. A nagyfiam jogászként ügyvédi irodában gyakornokoskodik, a lányom művészeti menedzsmentet tanul, a kisebbik fiam sportoló. Élveztük a közös napokat, bár most, felnőttként egészen más volt, mint amikor utoljára, még kiskorukban jártunk velük Krétán.”