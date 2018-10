Gregor Bernadettet ruhátlanul küldték színpadra

A színésznő az olykor kiképzésnek megélt főiskolai évekről, az évtizedig tartó szorongásról, a szakma örömeiről és a privát élet bonyodalmairól mesélt.

Hamarosan az ország különböző városaiban is látható lesz – olykor a szereplők részvételével zajló beszélgetés keretében – az Osztálytalálkozó című dokumentumfilm, amelyben a Színművészeti Főiskola, Horvai István és Kapás Dezső 1995-ben végzett növendékei idézik fel a főiskolai éveket. A tizenkét növedékből tizenegyen ismert színészek lettek: Anger Zsolt, Fekete Ernő, Gregor Bernadett, Hajdu István, Kamarás Iván, Keszég László, Kéri Kitty, Marozsán Erika, Németh Mónika, Schell Judit és Széles Tamás. A filmet ugyancsak volt osztálytársuk jegyzi, Ujvári Csaba, aki a kamera mögötti világot választotta. A film kapcsán az Origo Gregor Bernadett-tel készített interjút.

A színészcsaládból származó Bernadett pályája kezdetei kapcsán arról mesélt, hogy szorongós alkat volt, nagy nehézségeket okozott számára a lámpaláz. Félelmei, valamint első sikertelen felvételije ellenére mégis kitartott a céljai mellett. „Apám mondta sokszor: ha egyszer teljes nyugalommal tudna felmenni a színpadra, majd azzal jönne le önmagát vállon veregetve, hogy „Na, Jóska, ma milyen jó voltál!” – az lenne a nap, amikor el kellene hagynia a pályát.

A lámpaláz a szakmával jár, és ahogy az ember elkezd működni a színpadon, akkor elmúlik, ami pedig utána van – az egy jó produkcióban csodálatos élmény. Egyébként az előadó-művészetben a lámpaláz hiánya, a rendíthetetlen nyugalom gyakran jelez középszerűséget”

– fogalmazott ezzel kapcsolatban a színésznő.

A Színművészeti Főiskolán töltött évek, bármennyire is az áhított célt szolgálták, nem jelentették a művésznő legboldogabb időszakát, sőt, volt, hogy olyasmit kellett átélnie, amit senkinek nem kíván. Az interjúban is szól arról az esetről, amiről az Osztálytalálkozó című filmben is:

„Az egyik feladat során a Mesél a bécsi erdő című darabból csináltunk meg egy jelenetet. Előtte fürdőruhába kellett öltözni, majd letusolni, aztán vizesen, dideregve lejátszani a jelenetet a bizottság előtt. Szerintem ez nincs rendben, ugyanakkor előzménye volt annak a szituációnak, amikor még csupán elsőévesként, de már teljesen ruhátlanul küldtek színpadra”

– idézte fel a történteket Gregor, majd hozzátette: „Különben, amikor évekkel később elbeszélgettem néhány hajdani tanárral az akkori dolgokról, közülük is többen mondták: szerintük is történtek olyan dolgok, amelyeket nem lett volna szabad megengedni.”

Szorongásaival csak bőven az iskolai évek után, már javában foglalkoztatott színésznőként tudott leszámolni: „Tíz évnek kellett eltelnie, mire elmúlt belőlem az olykor rettegéséig fokozódó szorongás. Tíz év kellett, hogy ne féljek a színpadon, és elhiggyem: a közönség nem azért jött el a színházba, hogy leszóljon és gyűlöljön. Hanem mert szeretnének pozitív élményt megélni, és örülnek, ha jó vagyok.

Nem hiszek a félelmet generáló pedagógiai módszerben; nem szeretek olyan rendezőkkel dolgozni, akik megaláznak.

Azt szeretem, ha bíznak bennem, simogatják a lelkemet. Akkor tudok szárnyalni, ha nem törögetik le a szárnyaimat” – vallotta be a színésznő.

Gregor Bernadettnek nem csak saját félelmeivel, de a médiában a róla megjelenő hamis hírekkel, a bulvársajtóval is meg kellett küzdenie, ami kétgyermekes anyaként és magánéleti traumák közepette nem volt könnyű feladat számára. „Iszonyatosan nehéz időszakokat éltünk meg, beleértve édesapámat, gyerekeimet. Aztán egy személyemen élcelődő tévés agyrém után az egyik fiam azt kérte: „Anya, másnap hadd ne menjek iskolába!” Akkor eldöntöttem, hogy nemcsak a csatornát fogom perelni, hanem mindenkit, aki rászolgált.

Felmentem az Országos Széchenyi Könyvtárba, és öt évre visszamenőleg visszakerestem az összes olyan cikket, amely hazugságokat állított velem kapcsolatban. Aztán fogtam az egész stószot, és elvittem az ügyvédemnek.

Azóta már másodfokon is sorra nyertük a pereket, az érintett médiumok meg szépen elcsöndesedtek velem kapcsolatban. Nekem pedig tartást ad, hogy a bírói ítéletekben mondták ki: amit tettek velem, az nem tehették volna meg, vagyis törvényt sértettek” – emlékezett vissza a színésznő.

