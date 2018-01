A Fulham győzelemmel köszöntötte Gerát

Gera Zoltán 2008 és 2011 között szolgálta a londoni gárdát. A Fulham hivatalos Twitter oldalán posztolt egy képet, amelyen az egykori kedvenc sétált ki a Craven Cottage gyepére. Természetesen nagy ováció fogadta.

A hazai együttes egy nullás hátrányból fordította meg a találkozót, végül 4-1-re diadalmaskodott, ezzel a 10. helyen áll az angol Championship mezőnyében.

