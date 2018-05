Egyre több időt tölt családjával Galambos Erzsi

Galambos Erzsi már a 87. életévét tapossa, és bár az utóbbi néhány évben megint súlyosbodtak vérnyomásproblémái, jelenleg jól van – ráadásul néhány éve lánya, Eszter és unokája közelébe költözött, így családját is gyakran látja – írja a Bors.

Nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Jelenleg három darabban is játszom a József Attila Színházban, számomra nagyon kedves előadásokban. Tavaly az orvosaim javaslatára nem vállaltam új feladatokat a korábbi vérnyomásproblémáim miatt. Benne vagyok a 87. életévemben, most már annak kell örülni, hogy itt vagyok és remélem, holnap is jön még egy nap. Most sokkal jobban vagyok, és úgy érzem, bármit el tudnék játszani. Nagyon remélem, hogy ha jön egy felkérés, megengedik majd a doktorok, hogy újra próbálhassak