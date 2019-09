Csavarokkal a lábában fut Marsi Anikó

Nehéz időszakon van túl Marsi Anikó, egy szerencsétlen esés következtében ugyanis fél évvel ezelőtt eltörte a combcsontját. A TV2 műsorvezetőjét műteni is kellett, és természetesen gipszet is kapott, ami hosszú időre megnehezítette a mindennapjait, ráadásul így kedvenc sportjának, a futásnak sem hódolhatott. Amikor azonban már lehetett, egyből visszatért a pályára.

– Amikor már túl volt a műtéten, megígértem neki, hogy három hónap múlva újra futni fog, ez a kedvenc sportja. És nyolc csavarral a lábában ugyan, de együtt futottunk a műtétje három hónapos évfordulóján – árulta el Palik László a Borsnak, felesége azonban kijavította, mivel nem 8, hanem „csak” 7 csavar van a combcsontjában.

– A hír igaz, futok bizony és Laci most már joggal szólíthat drágaságomnak is, mert drága fémek vannak a lábamban. Amikor felébredtem márciusban a műtét után, és először beszéltem a sebész orvosommal, azt mondta, ne aggódjak, három hónap múlva futni fogok! Nem hittem neki, de aztán hamar kiderült: tényleg fantasztikus munkát végzett. Mondjuk kicsit előbb kezdtem futni, mint ahogyan ő engedte volna, s az nem is volt jó. Akkor még bicegtem és fájt is a lában nagyon futás közben, de pár hét alatt visszaállt a régi rend: ma már hetente ötször ötven percet futok – mondta a Bors nak Marsi Anikó.