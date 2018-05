A legjobb magyar bandák szántják fel a Nagy-Szín-Padot!

Ötödik alkalommal indult a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségmutatója, a Nagy-Szín-Pad! A zsűri pontszámai és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai, az Apey and the Pea és az NB folytathatja a versenyt.

Nyolc kiváló tehetség indult az idei Nagy-Szín-Pad! versenyén: az Apey & the Pea, az NB, Antonia Vai, a Soulwave, a Belau, a ByeAlex és a Slepp, az Amigod és a JETLAG.

„A vártnál is nagyobb érdeklődés kísérte a nyolc elődöntős koncertjét a helyszínen, a tv-ben és az online streamben egyaránt. A résztvevők idén is nagy figyelmet szenteltek ennek az eseménynek, és alaposan kidolgozott, igényes programokkal készültek. Közülük hárman jutottak tovább a május 11-i döntőbe, ahol a legjobb, legsikeresebb dalaikkal bizonyíthatják nagyszínpad-érettségüket”

– mondta el Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-Pad! alapítója.

A közönség három platformon – SMS-ben, az Instagramon, illetve a www.nagyszinpad.com -on leadott szavazatai mellett a korábbi résztvevőkből álló Nagy-Szín-Pad! crew tagjai, Lábas Viki (Margaret Island), Marsalkó Dávid (Halott Pénz), Puskás Peti (The Biebers), Kirchknopf Gergő (Ocho Macho), Kamau Makumi “Kama” (Mary Popkids), Csorba Lóci (Lóci játszik), Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), Henri Gonzo (Fran Palermo), Czeglédi Szabolcs (Run Over Dogs), valamint Sarkadi Miklós (Dope Calypso) is értékelték az előadókat. A crew-pontszámok és közönségszavazatok együtt, 50-50%-ban figyelembe véve adták ki a végeredményt.

A Nagy-Szín-Pad! 2018-as döntősei így a következő előadók lettek: Antonia Vai, az Apey and the Pea és az NB.

A szavazás május 7-én reggel újraindult, de most már kizárólag a három továbbjutó rajongóin a sor: ők egészen a döntő végéig voksolhatnak.

Szavazni a www.nagyszinpad.com-on, a zenekarok oldalain lehet, illetve SMS-ben, a 06 (20/30/70) 4422-999-es, alapdíjas telefonszámra küldött zenekar kóddal. Egy telefonszámról naponta maximum 5 SMS szavazatot fogadnak el. A rajongók leadhatják voksaikat az Instagramon is, a #nsz #zenekarkódja hashtagekkel ellátott, tetszőleges tartalmú képekkel-videókkal. Szavazni csak publikus profilról lehet, naponta maximum ötször.

A döntősök kódjai:

Antonia Vai: antonia

Apey & the Pea: apey

NB: nbzenekar

Az elődöntők résztvevői meghívást kapnak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényei mellett a Campus Fesztiválra is.

A Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnöksége alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve a résztvevők egyike Magyarország képviseletében léphet színpadra egy cseh, lengyel és szlovák fesztiválon.

A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják majd ki azt a produkciót, amely előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelten jelentős eseményén, valamint a közmédia fődíjaként a nyolc induló közül egy Magyarországot képviselheti majd a 2019-es Eurosonic Fesztiválon, Hollandiában.

A Nagy-Szín-Pad! 2018-as győztese idén a felsorolt fesztiválok, valamint a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt nagyszínpadán koncertezhet, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj nagyszabású showműsorába, amelynek idén a STRAND Fesztivál ad otthont és lehetősége nyílik egy videoklip elkészítésére is, amelyhez 1 millió forint áll majd a rendelkezésére. Ezeken felül egy évnyi energiaital ellátással is gazdagodik, a Red Bull felajánlásával.

A döntő május 11-én lesz Budapesten, az Akvárium Klubban. A finálét a Nagy-Szín-Pad! facebook- és weboldalán, valamint a www.petofilive.hu -n online streamen nézhetik az érdeklődők, az M2 Petőfi TV pedig a helyszínről jelentkezve idén is egy 90 perces showműsort épít köré. Az eseményre jegyek vásárolhatók az Akvárium Klubban, az elődöntőkre váltott, sértetlenül csuklón hagyott karszalagok erre az alkalomra is érvényesek!

