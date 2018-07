A gyermekeire a legbüszkébb Ákos

Bár mindent elért, amit popsztár itthon elérhet, sikerei ellenére a zenész legnagyobb örömét továbbra is családjában leli.

Ákos ötvenedik születésnapja alkalmából nemrég indította útjára jubileumi koncertsorozatát, amellyel egy időben első önéletrajzi könyvét is kiadta. A zenész mindezen sikerek mellett négy gyermekére a legbüszkébb, akikről meglepő őszinteséggel mesélt a Lokálnak.

Óriási sikerrel debütált Ákos Visszaszámlálás című könyve, amely exkluzív fotókkal és szellemesen megírt visszaemlékezésekkel járja végig az énekes útját a gyerekkortól az iskolákon és a katonaságon át a színpadi sikerekig. „A kötet részben a színpadi történések krónikája, de a családi események is fontos szerephez jutnak benne. Számos sztori és rengeteg fotó most először, ebben a könyvben kerül a közönség elé” – nyilatkozta a lapnak önéletrajzi könyve kapcsán Ákos, akit születésnapja alkalmából egy hazai üdítőital-gyártó cég is meglepett azzal, hogy piacra dobott egy limitált kiadású Ákos 50 jeges teát. Mindez óriási megtiszteltetés az énekes számára, de a legnagyobb örömet továbbra is a családjában leli.

„Nekem négy főművem van: Márton, Anna, Kata és Júlia. Többször volt katartikus élményem az életem során, de legnagyobb csodaként a gyermekeim születését éltem meg.

Úgy vélem, hogy aki volt már valaha apaként a szülőszobán, az többé nem tud ateista lenni.

Nekem ezt volt szerencsém négyszer is átélni, amiért mindennap hálát adok a Jóistennek” – mondta a Kossuth-díjas előadóművész, aki mindig mérhetetlen nagy szeretettel és rajongással beszél gyermekeiről. Legkisebb lánya, Júlia 8, Kata 13, Anna 16, egyetlen fia, Marci pedig már 20 éves, kész férfi.

„Mind a négy gyermekem a maga módján csodálatos.

Julika egy igazi kis zseni, ötéves korában megtanult magától írni, olvasni és számolni. Kata 13 évesen pedig egy igazi nő, noha ő már nem annyira szeret tanulni. A lányok közül talán Anna hasonlít rám a leginkább, ő örökölte a művészi vénát a családban. Marci egyetlen fiúként pedig a családi hagyományokat viszi tovább, most első éves a jogi egyetemen. Szerencsére nagyon jó testvérek, a nagy családnak pedig az az egyik legnagyobb előnye, hogy a gyerekek nemcsak a szülőktől, hanem egymástól is tanulnak” – mesélte boldogan Ákos.

