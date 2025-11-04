Meglepő kihívója lehet a Fradinak

Furcsán, váratlanul furcsán fest most a labdarúgó NB I tabellája. A rajt előtt aligha hitte bárki is, hogy tizenkét fordulóval később a Debrecen áll majd az élen közvetlenül a Paks előtt, a harmadik helyen a Kisvárda áll, amely egy ponttal megelőzi a Ferencvárost, és a címvédő kénytelen lesz beérni a negyedik pozícióval. Persze, ez a kép kissé csalóka, hiszen a nemzetközi szereplés miatt egyszer a Fradi és az ETO FC is kért halasztást, ezért négy csapat eggyel kevesebb mérkőzést játszott a többinél, de ha a veszített pontok számát nézzük, akkor ebben a tekintetben sem a Ferencváros áll a legjobban, hanem a Kisvárda, amely hivatalosan újonc a most zajló bajnokságban.

Ám, ha a történteket reálisan nézzük, a másfél éve történt kiesés csupán balesetnek számít a klub történetében, olyan szinte megmagyarázhatatlan kisiklásnak, amit sikerült is a lehető leggyorsabban orvosolni. A csapat az idén tavasszal kereken tíz pont előnnyel biztosította be az azonnali visszajutását az élvonalba, ahol nem hajlandó újoncként viselkedni, ami érthető, hiszen gyakorlatilag nem is az, a helyzete össze sem hasonlítható a valódi újonc, az NB I-ben először szereplő Kazincbarcikáéval.

Minden egyes rajt idején az utóbbi évek során az a nagy kérdés, hogy lesz-e valódi kihívója a Ferencvárosnak. Mindig tippelünk, ami vagy bejön, vagy nem, de egyelőre csak az a biztos, hogy ha olykor botladozik is, a Fradi a tavaszra kiegyenesedik, és ő ünnepelhet a bajnokság végén. Tavaly a Puskás Akadémia kimondta, hogy nyíltan trónfosztásra készül, ám végül csak meg kellett elégednie a második hellyel, az idén azonban nem hallhattunk sehonnan sem bejelentkezéseket az aranyéremre. Még Paksról is csupán annyit hallani, hogy számukra öröm időnként megtréfálni a címvédőt, de hosszú távon tudják, a helyük nem a tabella élén, hanem valamelyik alsóbb fokán van.

A kisvárdai futball nagyfőnöke, Révész Attila 2023 márciusában azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy őt az örökös második hely lehetősége nem érdekli – a csapat egy évvel korábban volt ezüstérmes –, nagyobb örömét leli a jövő építésében az akadémián, mert a játékosai hamarosan nagyon erősek lesznek, a fiatalokat látva a klub nagy lehetőségek előtt áll, de még szükségük van némi időre. A két gondolatot összeadva csak az lehet a végeredmény, hogy a nagy lehetőség a bajnoki cím, a Fradi kihívása, és hamarosan letelhet az a némi idő. Nem tudni, a csapat felérhet-e valaha a csúcsra, az viszont nagyon úgy néz ki, hogy Kisvárdán a szavak összhangban vannak a tettekkel.