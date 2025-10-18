A profiknál már bealkonyult a bohémoknak

Szepesi György egyszer azt mondta Tiber Lászlóról, hogy ötvenszeres válogatottnak kellene lennie. A Videoton és a Siófok egykori csatára a Magyar Nemzetnek adott terjedelmes interjújának első felében roppant önkritikusan ismeri be, kizárólag saját magának köszönheti, hogy meg kellett elégednie két mérkőzéssel a nemzeti csapatban. A túlzásba vitt bohémság, az élet könnyű oldala rossz útra terelte, és csak későn kapott észbe.

A szintén legendás északír futballista, George Best is az eszünkbe juthat, aki egyszer így foglalta össze az életét: „Rengeteg pénzt költöttem piára, nőkre és autókra. A többit eltékozoltam...” Az ő életvitele is messze állt a példástól, ám ennek ellenére 1968-ban ő kapta meg az Aranylabdát. Ma is közszájon forognak itthonról is az anekdoták klasszis futballistáink legendás alakításairól az éjszakai életben, de a nagyvilágban is bőven találunk abból a korból hasonló eseteket.

Abból a korból. Még a nyolcvanas-kilencvenes években, amikor szombatonként az aktuális forduló után befejeztük a sportújság friss számát, éjfél körül be-beültünk valahova egy italra levezetni a lapkészítés feszültségét, és

rendre beleakadtunk a meccs utáni harmadik félidő derekánál tartó játékosokba, mondván, aznap belefér, de hétfőtől, legkésőbb keddtől már nincs kilengés. Ám ők vagy Tiber László, de még George Best is azt az utat járva ma a profi futball közelébe sem kerülhetne, lennének bármekkora tehetségek is.

Nagyot ugrunk az időben: 2010 októberében a magyar válogatott 2–1-re legyőzte a finneket Helsinkiben. A csapat a stadionból egyenesen a repülőtérre ment, kivéve két embert: én sajtófőnökként másnap reggel Londonba repültem egy továbbképzésre, Király Gábor pedig Münchenbe a klubjához, ezért a finn fővárosban töltöttük az éjszakát. Éppen ment a hollandok és a svédek meccse, javasoltam, nézzük meg együtt egy pohár sörrel, ám Gábor nemet mondott ezzel az indokkal: „Holnap délután edzésem van, és azon úgy szeretnék részt venni, mintha ma nem védtem volna egy egész meccsen, ehhez pedig pontosan kiszámoltam, mennyit kell aludnom és mit ehetek.” Rendelt egy könnyű vacsorát a szobájába, majd aludt.