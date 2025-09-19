4 órája
A világbajnok sprinter nem tölti le az eltiltását, a börtön még kérdéses
A doppingolimpia szervezői lennének az őszinteség bajnokai? Fred Kerley esete is mást mutat.
Újabb világbajnok csatlakozott a doppingolimpia (eredeti nevén Enhanced Games) projektjéhez. Miközben Tokióban zajlik az idei atlétikai világbajnokság,
Fred Kerley, a 100 méteres síkfutás 2022-es vb-aranyérmese bejelentette, hogy immár a 2026-os Las Vegas-i játékokra készül, amelyen nem tiltott a doppingszerek használata.
Maximilian Martin társalapító büszkén hirdeti, hogy ez a hozzáállás végre őszinte versenyt teremt, s a doppingolimpia segítségével eltűnik a sportból a képmutatás.
Ne legyük álszentek, a Martin által a hagyományos sport felé megfogalmazott kritikának van alapja. Valóban sokan vannak, akik megpróbálják ilyen-olyan módszerekkel kijátszani a doppingszabályokat, s egészen addig tagadják a vétségüket, amíg nincs nyilvánvaló bizonyíték és ítélet ellenük. Vagy néha még azután is.
Ettől azonban a doppingolimpia nem lesz jobb ötlet, a létező problémára nem jelent megoldást, bármennyire is hangsúlyozza Martin, hogy biztonságos lesz a sportolók teljesítményének mesterséges növelése. S ha megvizsgáljuk, hogyan kommunikál a zászlóra kitűzött őszinteség jegyében a doppingolimpia társalapítója Kerley ügyében, az sem vet jó fényt a kezdeményezésre.
Martin nagy sikerként kezeli Kerley elcsábítását, szerinte a sprinter a pályafutása csúcsán döntött úgy, hogy immár transzparensen versenyez. Kerley valójában nincs pályafutása csúcsán, az időeredményei alapján azóta, hogy 2021-ben 400-ról 100 és 200 méterre váltott, a leggyengébb szezonját futja. Pontosabban futotta, ugyanis augusztusban eltiltották, amiért a doppingellenőrök egy éven belül háromszor sem találták meg a holléti nyilvántartásban megjelölt helyen. Egyesek szerint Kerley azzal védekezett volna, hogy a fogdából nem engedték el, hogy alávesse magát a doppingellenőrzésnek. Ennek alapja, hogy Kerley-t idén háromszor is letartóztatták: rendőrökkel lökdösődött, rablással is vádolják, a volt felesége szerint pedig a futó fojtogatta őt. Mindennek fényében Kerley nyilatkozata is más megvilágításba kerül, aki a doppingolimpiában a szabadságot és a jövőt látja.
Az őszinteség jegyében a doppingolimpia társalapítója, Maximilian Martin akár úgy is fogalmazhatott volna: kihasználták egy lecsúszott, elkeseredett, talán a börtön elől is menekülő korábbi világbajnok eltiltását, hogy megnyerjék a saját kísérleti projektjük egyik neves nyulának. Valamiért mégsem ez lett a hivatalos kommunikáció.