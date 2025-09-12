Az Európa-bajnok magyar úszó nagy riválisa nyíltan doppingol

Egymillió dollár. Mintegy 336 millió forint. Ennyi pénzt adnak annak, aki megdönti az 50 méteres gyorsúszás „világcsúcsát” az Enhanced Games keretei között. Muszáj idézőjeles világcsúcsról beszélnünk, mert a sport sokak felháborodását kiváltó megközelítéséről van szó: az Enhanced Games engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát. Magyarán: szabadon lehet doppingolni.

Egymillió dollár. Többek között ez az összeg győzhette meg a britek sztárúszóját arról, hogy derült égből villámcsapásként bejelentse a visszavonulását, és csatlakozzon az Enhanced Gameshez. Benjamin Proud – Európa-bajnokunk, Szabó Szebasztián egyik nagy riválisa – nem kispályás úszó, tavaly a párizsi olimpián 50 gyorson ezüstérmes volt, ahogy az idén nyáron megrendezett szingapúri világbajnokságon is. 2022-ben a budapesti vb-n pedig aranyérmet szerzett a számban.

Semmi sem utalt arra, hogy Proud hirtelen a „doppingolimpia” mezőnyéhez csatlakozna, hiszen az idei szingapúri vb-n az 50 gyors mellett 50 pillangón is kiváló időt úszott, ötödik lett, és alig maradt el az egyéni csúcsától. Proud 2017-ben – ugyancsak Budapesten – világbajnok volt 50 pillangón is, de mivel az nem volt olimpiai szám, ezután inkább az 50 gyorsra fókuszált. Csakhogy a 2028-as Los Angeles-i játékok programjába már az 50 pillangó is bekerült, így Proud mindkét sprintszámban az esélyesek közé tartozhatott volna. Ezt is feláldozta azért, hogy mostantól doppinggal úszhasson.

A nemzetközi szövetség, a World Aquatics örökre eltilt minden úszót, aki csatlakozik az Enhanced Gameshez, emiatt kellett Proudnak visszavonulnia a hagyományos szabályok szerinti úszástól. Ő maga úgy fogalmazott, hogy most belép egy olyan rendszerbe, amely megkérdőjelezi a teljesítményről alkotott elképzelésünket, és esélyt kap arra, hogy korunk eszközeivel és lehetőségeivel az emberi potenciál határait feszegesse.

Viszonyításképpen: az 50 gyors hivatalos világcsúcsát a brazil César Cielo tartja 20,91 másodperccel 2009-ből, amikor a hírhedt cápadresszben úsztak – ezt később betiltották, mert túlságosan fokozta a teljesítményt, de a rekordokat nem törölték el. Azóta sok számban megdőltek a cápadresszes világcsúcsok, 50 gyorson még pont nem. Illetve az Enhanced Games szabályai között már igen: a korábban vb-ezüstérmes Kristian Gkolomeev májusban 12 hétnyi doppingolás után két századdal jobbat úszott Cielo szakállas rekordjánál (20,89).